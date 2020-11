Apple TV+ kommt ab 10. November auf Xbox

Peter Müller, Halyna Kubiv

Apple weitet seine Services aus: Mit der neuen Generation von Xbox ist auf der Konsole auch die TV-App von Apple möglich.

Vergrößern Apple TV+ © Apple

A m 10. November, wenn Apple zur dritten virtuellen Keynote dieses Herbst lädt , bringt Microsoft auch seine neuen Spielekonsolen Xbox Series X und Series S heraus, wie der Konzern gestern angekündigt hat , ist auch Apple erstmals mit von der Partie. Wie erwartet in Form von Apple TV, der App für Streamingdienste – vor allem für Apple TV+ – wird auf den Kisten vorinstalliert sein. Die neuen Xboxen folgen damit dem Beispiel der Playstation 5, die ebenfalls mit Apple TV zur Auslieferung kommt.

Apple hat seine Strategie des ummauertern Gartens in Sachen Services schon seit geraumer Zeit erweitert und bietet seine Dienste auf so vielen Geräten wie möglich an, Apple Music ist beispielsweise als App im Google Play verfügbar. Zuletzt hat Amazon Apple Podcasts auf Alexa freigeschaltet. Für seine TV-App hat Apple wohl noch weitreichendere Pläne: Vor einem Jahr, beim Start von seinem Streaming-Dienst Apple TV+ hat sich der Hersteller von der Strategie "Unsere App auf unseren Geräten" verabschiedet. Seitdem arbeitet Apple beispielsweise mit LG und Sony zusammen, damit die TV-App auf deren Smart-TVs gleich ab Werk installiert wird. Die Konsolen wie Playstation 5 und eben Xbox sind ein Schritt in die gleiche Richtung, sind diese doch an die heimischen Fernseher oder Displays angebunden und können so die Bewegtbilder abspielen. Auf der neuen Xbox wird es möglich sein, ein Probe-Monat für neue Kunden zu buchen oder sich mit seiner Apple-ID in sein Apple-TV-Konto oder Apple-One-Konto einzuloggen.

Für Apple ist es wohl leichter, Microsoft und Sony davon zu überzeugen, einen fremden Streaming-Dienst auf eigenen Konsolen zuzulassen, die Hersteller konkurrieren nicht auf diesem Markt. Apple Arcade auf der Xbox oder Xbox Game Store auf dem iPhone wird wohl nur ein Traum der Nutzer bleiben.