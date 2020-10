Apple TV kommt auf die PlayStation 5

Denise Bergert

Zum Launch der PlayStation 5 werden Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch und YouTube auf der Konsole verfügbar sein.

Vergrößern Auch Sonys PS5 setzt auf Entertainment-Angebote. © Sony

Sonys neue PlayStation 5 soll sich nicht nur als Spiele-Plattform, sondern auch als Anlaufstelle für Entertainment-Angebote etablieren. Zum Launch-Tag am 19. November 2020 sollen laut Sony auch mehrere Streaming-Apps für die Konsole verfügbar sein. Dazu zählt etwa die Apple-TV-App. Hier können Nutzer Apple Originals wie "Mythic Quest: Raven’s Banquet", "Ted Lasso" und "The Morning Show" streamen. Ebenfalls möglich ist das Abonnieren von Premium-Kanälen sowie der Kauf und das Ausleihen von Filmen und Serien. Über ihren Account haben Nutzer weiterhin Zugriff auf frühere Käufe. Zeitgleich mit der PlayStation-5-App wird die Apple-TV-App am 19. November auch für die PlayStation 4 zur Verfügung stehen.

Als weiterer Streaming-Anbieter wird auf der PlayStation 5 auch Disney+ mit einer App erscheinen. Abonnenten finden hier unterschiedliche Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie die Erfolgsserie "The Mandalorian". Der dritte Film- und Serien-Streaming-Anbieter im Bunde ist Netflix mit einer eigenen App auf der PlayStation 5. Musik-Streaming ist wie schon auf der PlayStation 4 auch auf der PlayStation 5 wieder mit Spotify an Bord. Der Dienst lässt sich auch als Hintergrundmusik in Spielen nutzen.

Die neuen Entertainment-Apps auf der Sony-Konsole haben auch den Spiele-Streaming-Dienst Twitch im Angebot. Hier können eigenen Videos geteilt oder Streams angeschaut werden. Gleiches gilt auch für YouTube. Nutzer können auf der Konsole einen Livestream starten oder ein Video auf ihren Kanal hochladen sowie Videos und Streams anderer Nutzer anschauen.