Apple TV+ kündigt Dokumentation zu 9/11 an

Thomas Hartmann

"9/11: Inside the President's War Room", soll die Doku zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA heißen, erzählt von Emmy-Preisträger Jeff Daniels.

Vergrößern Mahnmal am Ground Zero

Wie Apple mitteilt, wird die Dokumentation über 9/11 gemeinsam mit der BBC produziert und die direkten Ereignisse der Präsidentschaft in den unmittelbaren Stunden nach dem Angriff zeigen. "9/11: Inside the President's War Room" wird demnach ein neues Dokumentarfilm-Special, das die Geschichte von 9/11 durch die Augen der Präsidentschaft erzählt, indem es einen speziellen Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträgern erhält, die damals verantwortlich handelnden. Die von Apple und der BBC produzierte Dokumentation soll im September dieses Jahres, passend zum 20. Jahrestag des Anschlags, weltweit auf Apple TV+ und BBC One zu sehen sein.

Entscheidende zwölf Stunden am 11.9.2001

Erzählt wird das Ganze von Emmy-Preisträger Jeff Daniels ("The Looming Tower", "The Comey Rule“, aber auch ”Steve Jobs” als John Scully), "9/11: Inside the President's War Room" fasst die zwölf Stunden nach dem Anschlag an jenem denkwürdigen Tag zusammen und bietet laut Apple seltene und einzigartige Einblicke in die Dilemmata der Entscheidungsfindung gegen die Uhr, da die Beteiligten zum ersten Mal sehr persönliche Details dazu bieten.

Das Dokumentarfilm-Special wird demnach nie zuvor gehörte Zeugenaussagen unter anderem mit dem damaligen Präsident George W. Bush, Vizepräsident Dick Cheney, Condoleezza Rice (nationale Sicherheitsberaterin), Colin Powell (Außenminister), Andy Card (Stabschef) bringen, außerdem werden fast 200 nie zuvor veröffentlichte Fotos zu sehen sein, da die Fotografen jede Bewegung von Bush und Cheney an diesem Tag verfolgten, ebenso wie gefilmte Archivaufnahmen.

Apple TV+ ist nach kurzer kostenloser Probephase im Abonnement für fünf Euro monatlich erhältlich, oder bei Neuanschaffung eines Apple-Geräts für drei Monate frei zugänglich.