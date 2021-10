Apple TV+ sichert sich Film mit George Clooney und Brad Pitt

Peter Müller

Der Film hat noch gar keinen Titel, der Cast ist aber beachtlich: George Clooney und Brad Pitt drehen mit Jon Watts.

Vergrößern Cloones und Pitt bald gemeinsam auf Apple TV+ © Featureflash Photo Agency / shutterstock.com

Die vielen Emmys für "Ted Lasso" – schön und gut, die auf acht Staffeln à zehn einstündige Folgen angelegte Megaerzählung " Foundation ", auch wunderbar. Aber ein Oscar fehlt Apple TV+ noch, im Gegensatz zu Netflix, das als erster Streamingdienst im Jahr 2019 für "Roma" den Oscar für den besten Film gewann.

Einen Kandidaten hat sich Apple TV+ laut Deadline nun gesichert, einen Thriller, der noch keinen Titel hat, soll "Spider Man"-Regisseur Jon Watts zusammen mit George Clooney und Brad Pitt produzieren, die auch Hauptrollen spielen. Apple TV+ wird den Film zwar exklusiv streamen, doch soll er auch in die Kinos kommen und das nicht nur nebenbei. Clooney und Pitt sollen einen zweistelligen Millionenbetrag investiert haben, um den Film auch in Lichtspielhäusern aufführen zu können, was Grundbedingung für die Oscar-Nominierung ist.

Etwa sieben bis zehn Bieter sollen sich für das Paket interessiert haben, Apple habe dabei nicht nur Netflix und Amazon ausgestochen, sondern auch Publisher wie Lionsgate, MGM oder Sony Pictures.



Bis der Film jedoch fertig ist, wird es noch eine Weile dauern. Über die Story ist offenbar wenig bekannt, "Deadline" schreibt davon, dass sich zwei einzelgängerische Problemlöser um den gleichen Auftrag kümmern sollen. Clooney und Pitt treten demnach eher als Gegenspieler denn als Kumpane wie in den "Ocean's"-Filmen auf.