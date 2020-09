Apple-Watch-3-Nutzer beklagen sich über watchOS 7

Peter Müller, Halyna Kubiv

Immer mehr Nutzer der Apple Watch Series 3 beklagen sich über Probleme mit dem Update auf watchOS 7.

Vergrößern © Apple

Fehler: In Apples Support-Foren häufen sich Beschwerden über Fehler der Apple Watch Series 3 nach dem Update auf watchOS 7. Anwender berichten, dass ihre Uhr mehrmals am Tage einfach neu startet. Weitere Nutzer berichten davon, dass sich die Uhr selbst sperrt. Selbst wenn sie sie am Handgelenk tragen, müssen die Nutzer mehrmals pro Tag den Sicherheits-Code eintippen. Ab und zu kann die Uhr die Verbindung mit dem iPhone verlieren.



Auch das jüngste Update auf watchOS 7.0.1 habe keine Verbesserung gebracht. Wie weit verbreitet das Problem ist, lässt sich nur schwer sagen. Da aber zumindest in Apple Support-Forum der Start-Beitrag seit anderthalb Wochen knapp achthundert Reaktionen von gleich betroffenen Nutzern gesammelt hat und ähnliche Beschwerden immer wieder auf Reddit ( 1 , 2 , 3 , 4 ), auf Facebook ( 1 , 2 ) und in den Foren auftauchen, zeigt, dass das Problem nicht auf einzelne Nutzer beschränkt ist.

Aktuell gibt es keine Abhilfe wie ein Schritt zurück auf das watchOS 6, selbst bei der watchOS 7 Beta musste man mit seiner Uhr in den Apple Store, damit die Mitarbeiter diese auf den Vorgänger zurücksetzen. Ob und wie schnell Apple noch ein Update für watchOS 7, zugeschnitten auf die Apple Watch Series 3, veröffentlicht, bleibt unbekannt. Apple ist sicherlich über das Problem informiert, da sich die gleichen Problembeschreibungen bei den Anfragen an Apple Support auf Twitter häufen. Bislang reagiert das Social-Media-Team des Herstellers mit der Bitte, für alle weiteren Konversationen auf private Nachrichten umzusteigen.