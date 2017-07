Apple Watch 3 – Release womöglich im Herbst

Mit der Apple Watch 3 will Apple vor allem die Akkulaufzeit steigern und die Uhr unabhängiger vom iPhone machen. Unterstützen kann das ein Armband mit zahlreichen Modulen - unter anderem einer externen Batterie.

Vergrößern Die aktuelle Apple Watch Series 2. © Apple

Von der Vorstellung der Apple Watch bis zur Premiere der zweiten Generation verstrichen ziemlich genau zwei Jahre. Zieht man die Wartezeit bis zur Markteinführung des ersten Modells ab, legte Apple bisher einen Produktzyklus von 18 Monaten auf. Das scheint für ein modisches Gesundheitsgadget auch ein vernünftiger Zeitraum, mit der Apple Watch Series 3 dürfte also kaum vor Frühjahr 2018 zu rechnen sein. Und doch drehen sich bereits Spekulationen um die nächste Generation der intelligenten Armbanduhr, die wir an dieser Stelle sammeln und gewichten. Zwar nennt Apple nach wie vor keine Verkaufszahlen für die Apple Watch, ein Flop ist sie aber gewiss nicht - die Entwicklung wird weiter gehen. Und was die Apple Watch Series 2 (noch) nicht zu bieten hat, könnte eben mit der nächsten Fassung kommen.

Apple-Fans erwartet im September nicht nur das iPhone 8 , sondern möglicherweise auch eine neue Apple Watch. Hinweise darauf liefern mehrere asiatische Tageszeitungen , die Quanta Computer ein rosiges zweites Halbjahr prophezeien. Das Unternehmen produzierte bereits die erste und die zweite Apple-Watch-Generation. Die Tatsache, dass Quanta derzeit seine Produktion hochgefahren habe, lässt Branchenexperten mutmaßen, dass Apple im Herbst ein neues Smartwatch-Modell enthüllen wird.

Quanta Computer ist laut den Gerüchten der Hauptzulieferer für die so genannte Apple Watch Series 3. Die Produktion der älteren Apple-Watch-Modelle wird voraussichtlich zu Compal Electronics ausgelagert. Eine Bestätigung dieser Mutmaßungen gibt es bislang jedoch noch nicht.

Für das Enthüllungsevent im September hat Apple den Gerüchten zufolge nicht nur das iPhone 8, sondern auch die mittlerweile dritte Apple-Watch-Generation im Gepäck. Die Smartwatch soll eine optimierte Performance und eine verlängerte Akkulaufzeit bieten. Branchenexperten zufolge wird Apple das Gadget auch mit Mobilfunk-Features ausstatten. Nutzer könnten so Anrufe tätigen, iMessage nutzen oder Musik-Streamen, ohne ihre Apple Watch dafür mit einem Smartphone verbinden zu müssen.

Wer große Design-Neuerungen erwartet, könnte von der Apple Watch 3 jedoch enttäuscht werden. Den Gerüchten zufolge, wird Apple an der neuen Generation keine großen optischen Veränderungen vornehmen. Das Case und der Formfaktor des Armbands sollen mit dem Aussehen der Apple Watch 1 und der Apple Watch 2 weitgehend identisch sein.

Kaufberatung: Gründe für die Apple Watch



Vergrößern Patentzeichungn für Apple-Watch-Armbänder © USPTO

Apple hat ein weiteres Patent über ein Armband für die Apple Watch zugesprochen bekommen. Dieses beschreibt, wie sich in das Armband ein Akku auslagern lässt, der die Uhr unterwegs mit zusätzlicher Energie versorgt. Die Batterien lassen sich demnach an ein existierendes Armband anschließen oder sind Bestandteil eines dedizierten. Der Akku selbst ist dabei aus einem flexiblen Material gefertigt, um sich besser an die Anatomie einzufügen. Der externe Akku bezieht wie die Apple Watch selbst seine Energie per Induktion, ist also mit einer Ladeplatte ausgestattet, optional steht aber auch Lightning als Ladebuchse bereit. Um zu vermeiden, dass die Handgelenke der Nutzer zu warm werden, erkennen Sensoren, ob die Uhr getragen wird und reduzieren dann den Ladestrom von Akku zu Uhr. Generell dürfte Apple mit der nächsten Generation der Uhren bewährte und auch einige neue Funktionen in das Armband auslagern. So hält Cupertino auch ein Patent über ein Gliederarmband , das sich nicht zur zu einem Ständer zusammenrollen lässt, sondern auch mit darin verbauten Sensoren den Blutdruck messen könnte und sogar als zusätzliches Display dient.



watch OS 3 Nicht völlig unabhängig von Überlegungen zu kommenden Apple-Watch-Generationen entwickelt Apple das Betriebssystem der Uhr weiter. Ende Januar 2017 kam die Beta-Version von watchOS 3.2 heraus, diese bringt wesentliche Neuerungen hinsichtlich Siri. Der Sprachassistent ist auf der Apple Watch bisher ein eingeschränktes Vergnügen und beschränkt sich auf Apples Apps. Mit watchOS 3.2, das Apple nun in den Beta-Test gegeben hat, soll sich das ändern. Siri kann man dann auch dazu nutzen, Anwendungen von Dritten wie Uber oder Runkeeper auf der Apple Watch zu steuern. Auf dem iPhone hatte Apple bereits mit iOS 10 Siri für Drittherstellerapps geöffnet, die Nutzung ist aber auf sechs Typen von Anwendungen beschränkt. Wie iOS 10.3 soll auch das nächste watchOS einen Theater-Modus bekommen, den man etwa im Kino oder anderen dunklen Umgebungen einschalten kann, wenn das Aufleuchten der Uhr stören würde.



Apple Watch 3 von Quanta - mehr Akku

Der taiwanische IT-Nachrichtendienst Digitimes hat Anfang Januar berichtet, dass Apple die Apple Watch Series 3 von Quanta Computer herstellen lassen soll. Quanta Computer ist ein taiwanisches Unternehmen, das für viele namhafte Konzerne wie Acer, Apple, Dell, Hewlett-Packard, Lenovo, Blackberry, Panasonic, Fujitsu, Sony und Toshiba als Auftragsfertiger tätig ist. Quanta produziert unter anderem Computer, Notebooks und Webcams, Autoradios und Server. Auch iPads und Macbooks kommen von Quanta.

Digitimes zufolge soll Apple die Apple Watch der 3. Generation bereits im dritten Quartal 2017 vorstellen. Apple hat die beiden bisher erschienenen Apple-Watch-Generationen immer im Herbst vorgestellt, zuletzt die Apple Watch Series 2. Wir rechnen aber wie gesagt mit einer späteren Veröffentlichung im ersten oder zweiten Quartal 2018.



Zu den Neuerungen der Apples Watch 3 gibt es noch keine belastbaren Aussagen, aber man darf davon ausgehen, dass Apple die Performance der Apple Watch steigert und zugleich die Akku-Laufzeit verlängert. Besonders auf der Steigerung der Akku-Laufzeit soll der Fokus bei der Apple Watch 3 liegen, wie Branchenkenner vermuten. Das Design soll dagegen weitgehend unverändert bleiben.

Kaufberatung: Gründe für die Apple Watch



Quanta Computer hat sich Digitimes gegenüber nicht zu dem Gerücht geäußert beziehungsweise es als „Markt-Spekulation“ bezeichnet. Quanta gilt bereits bei der aktuellen Apple Watch Series 2 als der einzige Produzent. Auch die erste Generation der Apple Watch fertigten die Taiwanesen.

Apple Watch Series 2: Heller, schneller, dichter



Apple hat bis heute keine Verkaufszahlen zur Apple Watch veröffentlicht. Marktbeobachter äußerten gegenüber der chinesischen Zeitung Economic Daily News (EDN) die Vermutung, dass Apple im Jahr 2016 um die 7,5 Millionen Exemplare der Apple Watch verkaufen dürfte.

Tester bescheinigen Apple Watch hohe Sicherheit

Mehr Unabhängigkeit dank eSIM und externen Modulen

Dank des integrierten GPS-Moduls ist bereits die Apple Watch Series 2 etwas unabhängiger vom iPhone geworden, zum Sport treiben und vermessen der Strecke muss man das iPhone nicht mehr mitnehmen - Musik lässt sich ja auch auf der Apple Watch speichern. Da die Uhr nun auch wasserdicht geworden ist, lässt sie sich auch beim Schwimmen tragen, im Freiwasser wie im Hallenbad. Ein Schritt zu noch mehr Unabhängigkeit könnte aber der Einbau einer eSIM, einer embedded SIM, werden. Die Apple Watch ließe sich dann auch ohne Verbindung zum iPhone unterwegs mit dem Internet verbinden und sogar zum Telefonieren auch dann verwenden, wenn das iPhone Sendepause hat. Die Technik steht bereit, interessant wäre sie auch für das iPhones des Jahrgangs 2017. Noch aber zieren sich die Provider, Apple hätte jedoch die Marktmacht, die Mobilfunkanbieter umzustimmen.

Ein Patent, das Apple am 24. Januar gewährt wurde , könnte das Thema "eigene SIM für die Apple Watch" aber auch anders lösen. Denn die Apple Watch könnte in Zukunft wesentliche Funktionen in ein Armband auslagern und damit noch unabhängiger vom iPhone werden. Das Apple zugesprochene Patent über "modulare funktionale Armbandglieder" beschreibt, dass einzelne Teile des Armbandes dabei jedwede elektronische Funktion übernehmen können. Beispiel sind Kameras, Photozellen, Batterien und Lautsprecher. Aber auch Blutdruckmesser und andere biometrische Sensoren könne man in das modulare Armband integrieren. Nicht zuletzt sind auch Glieder mit Funkchips denkbar. Besonders günstig dürfte das Zubehör nicht sein, aus technischen Gründen sind die Armbänder aus Nylon oder Silikon, die bei den Apple Watches zum Grundpreis inklusive und als Zubehör für 59 Euro zu haben sind, nicht geeignet. Es müsste schon ein Metallgliederarmband sein, das mit all der externen Technik gewiss mehrere hundert Euro kosten dürfte.