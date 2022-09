Apple Watch 3 teils ausverkauft – jetzt noch kaufen?

Halyna Kubiv

Auf vielen lokalen Länder-Seiten des Apple Online Stores ist die Apple Watch 3 ausverkauft. Lohnt sich die betagte Smartwatch aber immer noch?

Vergrößern Die aktuelle Apple Watch Series 3. © Apple

Wie "Macrumors" berichten, können die Kunden im australischen und britischen Online-Store von Apple keine Apple Watch Series 3 kaufen, das Gerät ist "ausverkauft". Auf der deutschen Webseite des Apple Stores kann man alle vier verfügbaren Varianten des Modells (38 mm oder 42 mm, in Weiß oder Schwarz) nach Wunsch noch heute in einem Apple Store vor Ort abholen. Doch die Frage bleibt, ob ein solcher Kauf sich immer noch lohnt.

Lesetipp: Warum Apple die Apple Watch 3 immer noch verkauft

Die Apple Watch Series 3 wird in wenigen Tagen fünf Jahre alt sein. Mit der Ankündigung von watchOS 9 wurde klar, dass die Tage der Einstiegs-Uhr bei Apple gezählt sind: Die Series 3 ist nicht mit watchOS 9 kompatibel. Wir würden momentan vom Kauf der Apple Watch 3 insbesondere im Apple Store dringend abraten: Für das Funktionspaket, die die Uhr momentan bietet, ist sie bei Apple schlicht zu teuer. Anders, als die Berichterstattung bei den meisten Technik-Seiten – auch bei uns – suggeriert, ist uns bewusst, dass es auch Kunden gibt, die vor allem auf den Preis, und nicht auf die neuesten Gimmicks auf dem Markt schauen.

Die Apple Watch 3 kann man momentan als einen guten Fitness-Tracker mit der guten Interaktivität betrachten, die Fitnesstracker bewegen sich nun mal in anderen Preisspannen als die Smartwatches. 219 Euro, die Apple aktuell dafür verlangt, sind schlicht zu viel. Auf dem Markt bewegen sich die Preise bei knapp unterhalb von 200 Euro , doch auch das wird sich in den kommenden Tagen ändern. Wir würden deshalb empfehlen, noch bis Donnerstag zu warten: Nach der Keynote nimmt Apple die Apple Watch Series 3 offiziell aus dem Angebot, das Modell wird sicherlich bei den Dritt-Verkäufern noch vorhanden bleiben, sein Preis jedoch fallen. Da Apple am Mittwoch den Nachfolger der Apple Watch 7 wird vorgestellt haben und im Zuge dessen das gesamte Produktportfolio umstrukturiert: Wir erwarten, dass die Apple Watch SE anstelle der Series 3 rücken wird und die Einstieg-Uhr bei Apple wird.

Lesetipp: Ciao, Apple Watch 3 – Ende eines Apple-Klassikers