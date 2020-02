Apple Watch 5: Blinkendes Display bei direkter Sonne

Halyna Kubiv

Die Inhaber einer Apple Watch Series 5 beklagen sich zuweilen über ein seltsames Probelm – das Display blinkt bei einer direkten Sonneneinstrahlung.

Vergrößern Apple Watch Series 5 © Macwelt

Zugegeben, das Auftreten des Problems sollte in unseren Breitengraden und mit aktueller Wetterlage recht selten sein: Unter direkten Sonneneinstrahlung beginnt offensichtlich das Display der Apple Watch Series 5 zu blinken, sobald sich die Uhr im Always-On-Modus befindet. Dies haben Nutzer schon im September, kurz nach dem Verkaufsstart der neuen Modelle bemerkt. Hierzu gibt es genügend Meldungen in den üblichen Anlaufstellen für den unzufriedenen Nutzer: Apple Diskussionsforen , Macrumors Forum und Reddit , auch bei uns haben sich einige Nutzer mit dem gleichen Problem gemeldet.

Auffallend ist, dass das Blinken nur bei einem Always-On-Display auftritt und regelmäßig getaktet ist. Die Erklärung für diese Erscheinung lieferte Apple nun einem iFun-Leser : Wie bekannt, beträgt die Bildwiederholungsrate der Series 5 im Always-On-Display genau eine Sekunde, dies ist für die genaue Zeitanzeige mit Sekundenzeiger erforderlich. Alle anderen Informationen aktualisieren sich dann auch einmal pro Sekunde. Die direkte Sonneneinstrahlung verursacht in diesem Modus aber beim eingebauten Helligkeitssensor Probleme, dieser misst deutlich mehr Licht und schickt Signale an die Software, die Bildschirmhelligkeit entsprechend anzupassen. Unter normalen Bedingungen ist dies kein Problem, weil sich die Bildschirmanzeige deutlich öfter aktualisiert als jede Sekunde. Im Always-On-Modus erhält aber wohl das Display von unterschiedlichen Teilen der Software widersprüchliche Befehle – einmal in mehreren Millisekunden den Bildschirm zu aktualisieren und einmal die Bildhelligkeit anzupassen – und beginnt dann zu flackern. Apple sieht dies nicht als einen Fehler an, weil man ja das Always-On-Display auch abschalten könne.

Deutlich eleganter wäre es natürlich die Helligkeitsmessung an die Bildwiederholungsrate im Sparmodus anzupassen, denn man kann mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass schon bald die Sonne heller und die Ärmel kürzer werden – das Problem wird also Nutzern bald noch häufiger auffallen.