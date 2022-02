Apple Watch 6 im Preisverfall: Viele Angebote im Gravis-Schlussverkauf

Stephan Wiesend

Im aktuellen Gravis-Schlussverkauf sind die Apple Watch 6 und zahlreiche weitere Angebote zu finden.

VergrĂ¶ĂŸern Hohe Rabatte fĂŒr die Apple Watch

Im aktuellen Gravis-Schlussverkauf bietet der HĂ€ndler zahlreiche Apple-Produkte und Zubehör mit hohen Rabatten an. Im Angebot sind neben Apple Watch, iPhone und Macs auch Artikel anderer Hersteller. Einige der Angebote sind online bestellbar, andere aber nur noch in den Filialen verfĂŒgbar. Diese können jedoch dort reserviert und abgeholt werden. Besonders interessant ist die Apple Watch 6, die Gravis in vielen Varianten anbietet.

Apple Watch 6 40 mm in Blau fĂŒr 359 statt 529 Euro

Apple Watch 6 Nike 44 mm fĂŒr 359 statt 459 Euro



Die Apple Watch 6 aus dem Herbst 2020 ist nicht mehr im Apple Store verfĂŒgbar, da sie letztes Jahr von der Apple Watch 7 abgelöst wurde. Technisch ist sie aber auf hohem Niveau, der Bildschirm ist minimal kleiner als bei der Apple Watch 7. Wodurch sich genau die Apple Watch Series 6 von der neueren Series 7 unterscheidet, haben wir hier beschrieben.Â

Weitere Angebote:



Beats Studio Buds fĂŒr 109 statt 149 Euro

iPhone 12 64 GB fĂŒr 769 statt 799 Euro

Hohe Rabatte gibt es auch bei HĂŒllen und Taschen, sowohl von Apple als auch anderen Herstellern.

Hier geht es zum Zubehör

Ein weiteres interessantes Angebot ist ein vergĂŒnstigter Akku-Tausch : FĂŒr 39 Euro (statt 59 Euro) tauscht Gravis den Akku Ihres iPhone 8, SE, SE 2 aus, bei neueren Modellen kostet der Service 59 Euro (statt 79 Euro). Das Angebot gilt zwischen 1. bis 28. Februar nur zwischen 12:00 und 14:00 Uhr.