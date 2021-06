Apple Watch 7: S7-Chip könnte neue Features erlauben

Simon Lohmann

Kleiner, besser, schneller: Für die kommende Apple Watch Series 7 wird ein neuer Chip erwartet, der ganz neue Möglichkeiten erlaubt.

Vergrößern Konzept-Design der Apple Watch Series 7 © Instagram/silicondesigner, Apple

Es ist sechs Jahre her, seit die erste Apple Watch auf den Markt kam. Seitdem hat sich vieles verändert und neue Funktionen sind dazu gekommen, wie z.B. Mobilfunk, größere Displays und leistungsfähigere Sensoren. In letzter Zeit scheint es jedoch so, als ob wir bei der Apple Watch an einem Punkt angelangt sind, an dem die Upgrade-Sprünge nicht mehr ganz so hoch sind. Doch das könnte sich dieses Jahr mit der Series 7 ändern.

Unsere Kollegen von der Macworld berichten jedoch, dass Apple für die S7 SiP (System-in-Package) eine neue doppelseitige Packaging-Technik verwenden wird, um die Größe weiter zu reduzieren. Das Packaging-Verfahren wird offenbar von ASE Technology entwickelt. Die reduzierte Größe könnte Platz für einen größeren Akku oder andere Komponenten schaffen oder einfach dazu genutzt werden, die Apple Watch Series 7 flacher zu machen.

Bloomberg berichtet jedoch, dass die Apple Watch Series 7 tatsächlich etwas dicker wird und auch keine neuen Sensoren bekommen soll. Mehr dazu lesen Sie hier .

Apple Watch Series 7: Prozessor und Spezifikationen

Berichte über den Prozessor in der Apple Watch Series 7 sind zwar noch nicht aufgetaucht, aber basierend auf dem S6-Chip, der in der aktuellen Apple Watch Series 6 verbaut ist, können wir erwarten, dass Apple einen S7 in der nächsten Uhr verbaut. Der S6 in der Series 6 ist bis zu 20 Prozent schneller als der S5 SiP, also sind ähnliche Steigerungen für den S7 wahrscheinlich. Es ist auch möglich, dass die höhere Effizienz zu einer besseren Akkulaufzeit führt.

Bloomberg berichtet auch, dass die Series-7-Uhr eine aktualisierte Ultrabreitband-Funktionalität bringen könnte. Apple hat den Ultra-Wideband-U1-Chip erstmals mit der Apple Watch Series 6 eingeführt und seitdem die Nützlichkeit der Technologie mit AirTag-Trackern und digitalen Schlüsseln in Wallet erweitert. Es ist allerdings nicht klar, wie Apple die Technik in der Apple Watch Series 7 aktualisieren würde, aber es wird wahrscheinlich einen U2-Chip bedeuten.