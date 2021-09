Apple Watch 7 bald? Series 6 teils ausverkauft

Halyna Kubiv

Wenn die Vorräte eines bestimmten Produktes bei Apple zur Neige gehen, ist es ein recht sicheres Zeichen, dass etwas Neues unterwegs ist.

Vergrößern Apple Watch Series 7, 6 und 3 im Vergleich © Apple

Dass Hermès- oder Nike-Variante der Apple Watch auf der Webseite des Herstellers nicht verfügbar ist, ist kein Wunder. Nach der Keynote am 14. September sind diese Produkte zusammen mit der Apple Watch Series 7 "für diesen Herbst" versprochen. Über den Filter beim Kauf der Series 6 kann man noch ein paar Nike-Uhren finden, die allerdings auf ebendieser Series 6 passieren. Aber auch das Grundmodell, also die Apple Watch Series 6, scheint nach und nach ausverkauft zu sein.

In Deutschland muss man mittlerweile auf fast alle Modelle – Aluminium und Edelstahl – mindestens eine Woche warten. Apple Watch Series 6 in Blau ist in sehr vielen Armband-Kombinationen komplett ausverkauft, sowohl die 40- als auch 44-mm-Variante . In den USA sind sogar die Grundfarben der Apple-Uhr wie Space Gray und Silber schon vergriffen. Wir haben bei der Recherche bemerkt, dass die Verfügbarkeit auch sehr stark von den Armband-Varianten abhängt: Bei manchen Modellen konnte man noch das Produkt abgreifen, sobald man das "richtige Armband" erwischt hat. Manchmal gab es die Kombi nur noch in einem Apple-Laden vor Ort, aber nicht mehr online.

Vergrößern Apple Watch Series 6 mit Aluminiumgehäuse in Silber in den USA bereits ausverkauft.

Apple Watch Series 7 vs. Series 6: die Unterschiede



Dass bei Apple ein aktuelles Produkt nicht mehr verfügbar ist, bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Nachfolger bereits unterwegs ist. So wurden Ende August 2020 einige Modelle der Apple Watch ausverkauft, Apple kündigte seine Series 6 zwei Wochen später an. Auch das iPad Pro konnte man in den Store Anfang März 2020 nicht mehr bestellen, knapp drei Wochen später hat Apple seinen Nachfolger mit Lidar-Sensor vorgestellt. Bei der Apple Watch 7 weiß noch keiner, wann Apple sie zu verkaufen beginnt. Mit dem Versprechen "Noch diesen Herbst" hätte der Hersteller theoretisch bis Ende November Zeit. Die neigenden Vorräte der aktuellen Series 6 deuten darauf hin, dass wir uns nicht so lange gedulden müssen und die Apple Watch Series 7 eher früher als später kommt.