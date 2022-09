Apple Watch 8 kaufen: hier vorbestellen

Halyna Kubiv

Apple hat gestern seine Apple Watches vorgestellt und gleich zur Vorbestellung freigegeben. Ausgeliefert werden sie ab nächster Woche.

Anders als in vergangenen Jahre hat Apple sein Watch-Portfolio sofort noch während der Keynote zur Bestellung freigegeben. Wer sich also eine neue Smartwatch von Apple zulegen möchte, kann gleich zugreifen. Allerdings muss man sich bei dem Ultra-Modell noch eine Woche länger gedulden: Es ist ab dem 23. September verfügbar, die beiden anderen Modelle – Apple Watch Series 8 und die Apple Watch SE – werden am 16. September, also nächste Woche in die Läden kommen.

Apple Watch Series 8 vorbestellen

Wer sich eine neue Series 8 kaufen will, muss nicht hetzen. Vor allem die Varianten mit Aluminiumgehäuse sind noch gut verfügbar, allerdings nur die Modelle ohne das LTE-Modul. Sowohl Polarstern als auch Mitternacht und Silber kann man beim Redaktionsschluss (8. September 2022 10:00) noch am Verkaufsstart vom 16. September erhalten. Wer sich die Watch mit LTE-Modul kaufen will, muss sich schon bis 4. Oktober oder gar später gedulden. Interessant ist die Verkaufsstrategie bei der Apple Watch Produkt Red: Die ist nur mit dem roten geflochtenen Solo Loop zu haben und kostet gleich 50 Euro mehr. Auch hier ist die Situation ähnlich: Die Modelle ohne LTE sind gleich nächste Woche haben, bei den LTE-Modellen muss man sich teilweise bis in den Oktober gedulden.

Apple Watch SE vorbestellen

Die Situation mit der Apple Watch SE ist nochmal ein Stück entspannter als bei der Series 8: Jedes Modell, ob mit LTE oder ohne ist beim Redaktionsschluss ab dem 16. September zu haben.

Apple Watch Ultra vorbestellen

Die Apple Watch Ultra hat nicht die Auswahl an Farben und Gehäusegrößen wie die "normalen" Uhren, dazu kommt sie ab Werk mit einem LTE-Modul. Hier kann man höchstens zwischen den Armbändern und deren Farben wählen. Die Ultra-Uhr ist in jeder Armband-Variante ab dem 23. September zu haben.

