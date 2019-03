Apple-Watch-Armbänder in neuen Frühlingsfarben

Simon Lohmann

Ganz heimlich, still und leise hat Apple sein Armband-Sortiment für die Apple Watch vergrößert. Passend zum anstehenden Frühlingsbeginn am 20. März gibt es die Sportarmbänder nun auch in entsprechenden Farben.

Vergrößern Apple läutet den Frühling ein: Drei neue Armbänder sind ab sofort erhältlich. © Apple

Kurz vor dem Frühlingsanfang hat Apple seine Armband-Palette erweitert: Die Sportarmbänder aus Silikon gibt es nun für jeweils 59,00 Euro in den Farben Samtgelb und Pazifikgrün für die 40-mm- und 44-mm-Variante. Darüber hinaus bewirbt Apple auf seiner Webseite den Farbton "Hibiskus" ebenfalls als neu – dies macht Apple durch eine kleine Kennzeichnung oberhalb des Produktnamens kenntlich.

Allerdings ist Hibiskus bereits seit letztem Herbst verfügbar, was darauf schließen lässt, dass Apple in naher Zukunft noch weitere Farbmodelle auf den Markt bringen könnte. Lediglich zwei neue Armbandfarben zum Frühlingsbeginn wären aus wirtschaftlicher Sicht recht wenig, meistens sind das um die zehn Farbvarianten, die Apple im Sechs-Monate-Turnus neu anbietet. Erfahrungsgemäß sind diese jedoch immer recht schnell ausverkauft, hier heißt es: Schnell zugreifen, bevor die Armbänder in der richtigen Größe vergriffen sind.