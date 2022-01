Apple Watch SE 2: Diese Features sollen kommen

Simon Lohmann

2022 könnte nicht nur das Jahr sein, in dem Apple das iPhone SE 3 vorstellt. Vielleicht kommt auch die Apple Watch SE 2. Diese Features könnte Apple auf die zweite SE-Generation bringen.

In wenigen Wochen wird Apple Gerüchten zufolge die dritte Generation des Einsteiger-iPhone vorstellen: das iPhone SE 3 (alle Infos) . Das Konzept des SE-Smartphones hat Apple vor zwei Jahren auch bei der Apple Watch eingeführt. Die Apple Watch SE kommt in einem modernen Design, hat jede Menge Health- und Sport-Features an Bord und startet zudem bei einem Preis von nur 299 Euro. Deswegen erfreute sich dieses Modell einer großen Beliebtheit bei den Nutzern. Zeit für ein Update!

Derzeit gibt es zwar nur wenige Gerüchte über eine zweite SE-Generation, doch würde der Zeitpunkt in diesem Jahr perfekt sein. Laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo ( via TechRadar ) will Apple 2022 mehrere Apple-Watch-Modelle auf den Markt bringen – darunter auch eine neue SE. Diese Features könnten mit einer zweiten Generation kommen:

1. Design & Farben

Dass Apple mit einer potenziellen SE 2 ein neues Design einführt, ist äußerst unrealistisch. Wir erinnern uns: Auch die Series 7 sollte angeblich ein neues, kantiges Design im Stile des iPhone 13 bekommen, am Ende blieb Apple doch seinem über die Jahre bewährten Design treu. Zudem würde ein neues Design für die SE-2-Uhr gänzlich dem SE-Konzept widersprechen. Auch beim iPhone SE der ersten und zweiten Generation – sowie bei der Apple Watch SE – hat Apple das Gehäuse von älteren Modellen genutzt und mit halbwegs aktueller Technik versehen. Dies ist ein Grund, weshalb die SE-Modelle im Vergleich im unteren Preis-Segment angesiedelt sind. Das Design wird also höchstwahrscheinlich keine große Überraschung sein, dafür jedoch vielleicht die Farben.

Auch bei der neuen Apple Watch Series 7 hat Apple wieder jede Menge bunte Gehäusefarben im Angebot: Neben dem üblichen Schwarz und Silber (was nun Mitternacht und Polarstern heißt) haben Käufer die Wahl aus drei weiteren Farben: Grün, Blau und Rot. Das iPhone SE 2 ist nur in Schwarz oder Weiß erhältlich. Die einzige Möglichkeit, etwas Farbe ins Spiel zu bringen, besteht darin, sich für das PRODUCT(RED)-Modell zu entscheiden. Apple hat jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass bunte Produkte durchaus wieder angesagt sind. Das iPad Air, das neue iPad Mini oder die neuen M1-iMacs erscheinen alle in bunten Farben. Das iPhone 13 erscheint im Vergleich dazu schon fast langweilig eintönig, doch hat Apple mit dem iPhone XR bewiesen, dass das iPhone auch bunt kann.

Wenn wir für die Apple Watch SE 2 schon kein neues Design erwarten dürfen, wünschen wir uns eine größere Farbauswahl für die Aluminium-Gehäuse. Dass das neue, im Vergleich zur aktuellen SE-Watch rund 20 Prozent größere Display der Series 7 auf die SE 2 kommt, ist wohl doch recht unwahrscheinlich. Umso mehr hoffen wir auf etwas mehr Farbvarianten.

2. Always-On-Display

Das Always-On-Display, welches Apple mit der Apple Watch Series 5 einführte, hatte es 2020 nicht in die Apple Watch SE geschafft. Käufer mussten beim Kauf einer Apple Watch SE bewusst einen Kompromiss eingehen: Weniger Geld zahlen, dafür hat man aber auch weniger das Gefühl einer "echten" Uhr am Handgelenk.

Zwei Jahre später kann man sagen: Würde Apple 2022 tatsächlich eine Smartwatch ohne Always-On-Display auf den Markt bringen, wäre dies nicht wirklich zeitgemäß. Allerdings ist Apple alles zuzutrauen! So heißt es aktuell auch, dass das iPhone SE 3 angeblich weiterhin im alten Home-Button-Design erscheinen soll.

3. Bessere Batterie

Wirft man einen Blick auf das Feature-Blatt, so stellt man fest, dass sich seit der Series 3 nicht viel beim Akku getan hat. Die Batterie der Apple Watch Series 3, SE und 7 hält bis zu 18 Stunden. Jedoch muss man berücksichtigen, dass von Generation zu Generation mehr Technik im Uhrengehäuse verbaut ist, weshalb man eigentlich sagen kann: Die Batterieleistung hat sich stetig verbessert, da sie bei wachsendem Feature-Umfang gleich lang hält. Dennoch: Mehr Batterie kann nicht schaden. Wir vermuten jedoch, dass auch die Apple Watch SE 2 bei einer Akku-Leistung von 18 Stunden bleibt, aber vermutlich das Schnell-Lade-Feature der Series 7 bekommt. Damit ist es möglich, die Uhr bis zu 33 Prozent schneller aufzuladen.

4. Health-Features

Im Vergleich zur Series 7 ist die Apple Watch SE tatsächlich recht gut ausgestattet. In Sachen Features unterscheiden sich diese beiden Modelle in zwei wesentlichen Punkten:

Blutsauerstoff-App

EKG-App

Dass Apple diese Features der SE vorenthalten hat, ist verständlich, denn sonst würde sich die SE kaum von der Series 6 unterscheiden. Allerdings bieten andere Hersteller solche Features in ihren Smartwatches deutlich günstiger an, weshalb Apple zumindest eines dieser beiden Features auf die nächste SE-Generation bringen sollte.

5. Preis

Je nach Gehäuse-Größe (40 mm/44 mm) beginnt der Preis für die Apple Watch SE ab 299 oder 329 Euro. Sollte Apple eine SE 2 auf den Markt bringen, dürften uns ähnlich hohe Preise erwarten. Die große Frage zum Schluss lautet natürlich noch: Was passiert mit der Series 3, die Apple derzeit als Low-Budget-Apple-Watch anbietet? Wird diese auch weiterhin im Angebot sein oder durch die aktuelle SE ersetzt werden?