Apple Watch SE ein Erfolg? Beliebte Modell-Varianten bereits ausverkauft

Stephan Wiesend

Die beliebtesten Versionen der billigeren Apple Watch SE sind erst wieder Ende Oktober lieferbar.

Vergr├Â├čern Beliebtere Versionen sind bereits ausverkauft

Die neue Apple Watch SE ist offensichtlich ein Erfolg: Will man eine der beliebteren┬á Versionen bestellen, etwa die schwarze Version mit Sportarmband oder dem neuen Solo Loop, muss man bei Redaktionsschluss bis 26. Oktober auf seine neue Smartwatch warten. Allerdings sind vermutlich die vielen neuen unterschiedlichen Armband-Versionen mit an der Knappheit schuld, so ist die gleiche Version mit Armband Sport Loop schon ab 8. Oktober wieder lieferbar, ebenso die Nike-Modelle. Die unterschiedlichen Wartefristen macht au├čerdem R├╝ckschl├╝sse auf die W├╝nsche der Kunden m├Âglich: Beliebter sind beim SE-Kunden anscheinende die g├╝nstigeren GPS-Versionen ÔÇô┬ádie knapp 50 Euro teureren Versionen mit LTE-Unterst├╝tzung sind ebenfalls oft noch lieferbar.

Man kann zwar im ÔÇ×Apple Watch StudioÔÇť Geh├Ąuse und Armband frei konfigurieren, verkauft und geliefert werden die Apple-Ger├Ąte offensichtlich fest vorkonfektioniert. Hat man sich beim Kauf einer Apple Watch Solo Loop in der Gr├Â├če geirrt, muss man deshalb auch die komplette Apple Watch zur├╝ckschicken ÔÇô┬ástatt einfach im Apple Store das Armband auszutauschen, erst vor Kurzem hat Apple diese Richtlinie wohl ge├Ąndert . Statt noch die Watch einzuschicken, muss der Kunde nur noch das Solo-Loop-Armband zur├╝ckbringen, die Wartezeit l├Ąsst Apple mit einem normalen Sportarmband ├╝berbr├╝cken.┬á

Es gibt aber eine Alternative: Hat man einen Apple Store in der N├Ąhe, kann man eine bestimmte Ger├Ąte-Version dort oft noch direkt abholen. In den Apple Store sind noch viele beliebte Modelle verf├╝gbar, dies wird auf der Bestellseite angezeigt. Anders ist dies ├╝brigens bei der Apple Watch 6: Hier sind die "schwarzen" Versionen in keinem Apple Store mehr abholbar, k├Ânnen aber innerhalb einer Woche bestellt werden.