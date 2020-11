Apple Watch SE für nur 299 Euro bei Amazon

Simon Lohmann

Die Apple Watch SE ist das perfekte Einsteiger-Modell: Modernes Design, jede Menge Fitness- und Gesundheit-Features - und das alles für einen vernünftigen Preis. Derzeit wird Apple sogar von Amazon unterboten: Dort kostet die Apple Watch SE unter 300 Euro.

Vergrößern Kunterbunt: Die Apple Watch SE gibt's derzeit im Angebot © Apple

Wem die neue Series 6 zu teuer ist und die alte Series 3 zu wenig kann, der greift zur Apple Watch SE. Ein guter Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Zur Zeit gibt es die Apple Watch SE in der 44-mm-Version für 299 Euro bei Amazon. Damit ist das Modell sieben Prozent günstiger als bei Apple selbst , dort kostet sie rund 320 Euro.



Hier geht's zum Angebot: Apple Watch SE 44mm für 299 Euro bei Amazon

Und auch Cyberport bietet die Apple Watch SE derzeit im Rahmen der Cyberdeals zu diesem Preis an. Die SE ist im Prinzip eine Series 4, die Apple aber leider nicht mehr im Angebot hat. Im Vergleich zur Series 3, die Apple immer noch anbietet, kann sie jedoch deutlich mehr. Die SE kommt in den neuen Gehäusegrößen 40 und 44 mm, hat ein 30 Prozent größeres Display und damit auch eine höhere Auflösung – auch wenn das Display keine Always-On-Funktion hat, gibt der Bildschirm deutlich mehr her als der der Series 3. Mit dem Dual-Core S5 hat die SE auch einen besseren Chip an Bord, sie kann internationale Notrufe tätigen, hat eine Sturzerkennung und ein besseres Mikrofon, das die Lärmüberwachung ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil: Die Apple Watch SE wird von der Familienkonfiguration unterstützt. Seit der Einführung von watchOS 7 ist es möglich, dass auch Personen, die kein eigenes iPhone besitzen, eine Apple Watch nutzen können. Ein Familienmitglied mit einem iPhone kann die Apple Watch SE einrichten und konfigurieren. Damit eignet sich die Apple Watch SE auch für Kinder und ältere Erwachsene, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben oder damit die Träger auch die Fitness- und Gesundheits-Features nutzen können.