Apple Watch: ”Schließe deine Ringe”-Website mit neuen Beispielen

Thomas Hartmann

Die Aktivitätsringe auf der Apple Watch sollen die User animieren und motivieren, sich zu bewegen und auf ihre Gesundheit zu achten.

Vergrößern Schließe deine Ringe

Dafür hat der Apple Watch-Hersteller eigens eine Website eingerichtet, die auch genauso heißt: ”Schließe deine Ringe”, womit die Ringe auf der Apple Watch in der Aktivitätsapp gemeint sind. Dazu gibt es auch konkrete Vorschläge wie schnelles Gehen für 30 Minuten oder andere Trainingseinheiten. Apple weist darauf hin, dass regelmäßige Aktivität für 30 Minuten an jedem Tag helfen kann, diverse Risiken wie für Schlaganfälle oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Um dies noch weiter zu unterfüttern, finden sich auf der englischsprachigen Website ”Close your rings” persönliche Beispiele von Menschen, die damit gute Erfahrungen gemacht haben.

Nun sind drei neue Storys dazugekommen. So schreibt Nutzerin Yoyo S., dass die Wettbewerbssituation mit ihren Freunden sie morgens aus dem Bett holt um zu trainieren. Dazu gehören für sie Klettern, Schwimmen und Yoga auf dem Paddelboot bis hin zum Kickboxing. Jessica S. meint, die Ringe machten ein Spiel daraus – selbst wenn man gar kein Ziel vor Augen habe, wolle man sie allein zum Spaß erreichen. Sie ist die Gründerin und Leiterin von Fat Buddha Yoga und auch aktive Surferin sowie unterwegs als DJ in aller Welt. Die Apple Watch hilft ihr dabei, ihre Fitness überall und jederzeit im Blick zu behalten.

So funktioniert Motivation per Apple-Watch-Ring



Cory W-M. schließlich meint, wenn einem langweilig ist, soll man sich einfach bewegen. Herumspringen. Irgendwas aufheben und werfen. Einfach Spaß damit haben. Er ist davon überzeugt, die Aktivitätsringe jeden Tag schließen zu wollen, egal, wo er sich gerade in der Welt aufhält. Als Captain des ”Track Mafia running club” und Fitnesstrainer ist er in vielerlei Hinsicht vom Parkplatz des Wembley-Stadion bis hin zum Marathon nach Las Vegas unterwegs. Weitere und ältere Beispiele finden sich ebenfalls auf der Webpage.