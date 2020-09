Apple Watch Series 6: Schnelles Laden und neue Farbe laut Leaker

Kris Wallburg

Der bekannte Leaker "L0vetodream" hat kurz vor der anstehenden Keynote neue Details zur kommenden Apple Watch Series 6 veröffentlicht.

Vergrößern Der Nachfolger der Apple Watch Series 5 könnte morgen vorgestellt werden. © Apple

Nach langem Warten seitens der Apple-Fans ist es morgen endlich so weit, Apple startet die Herbst-Keynote ( Unsere Berichterstattung finden Sie hier ). Die erste von zwei, glaubt man der Einschätzung vieler Experten. Erwartet wird eine neue Apple Watch, mindestens ein neues iPad und die Einführung von Apples neuen "Airtags", einem Tracking-Gerät. Außerdem könnte es Neuigkeiten zu Apples Services geben. Die neuen iPhones werden in einer eigenen Keynote im Oktober erwartet.

Über die morgige Keynote hat "L0vetodream" auf seinem Twitterkanal einige (vermeintliche) Details bekannt gegeben. Dabei drückt sich der Leaker teilweise sehr kryptisch aus. Eindeutig ist, dass die Apple Watch Series 6 in einer neuen Farbe auf den Markt kommen soll. Möglicherweise in Blau, wie auch das Ankündigungslogo der Keynote. Ein unbenanntes Produkt soll außerdem künftig über eine Schnellladefunktion verfügen . Macrumors geht davon aus, dass ebenfalls von der Apple Watch die Rede ist. Schließlich ist Schlaf-Tracking mithilfe der Watch in der neuen Version von WatchOS möglich. Die Watch morgens schnell laden zu können, wäre also durchaus von Vorteil.

Ein nicht benanntes Produkt soll außerdem, so "L0vetodream", zwischen 569 und 599 US-Dollar kosten . Ein derartiger Anstieg des Preises der Apple Watch ist unwahrscheinlich. Wir gehen stattdessen davon aus, dass das neue iPad Air 4 gemeint ist.

Wie immer sind derartige Gerüchte mit Vorsicht zu genießen. Zum Glück müssen wir nur noch einen Tag warten, bis uns Apple selbst über die neuen Produkte informiert.