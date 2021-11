Apple Watch Series 6 bei Amazon zum Bestpreis

Halyna Kubiv

Die rote Version der Apple Watch Series 6 gibt es derzeit bei Amazon zum Schnäppchenpreis, jedoch nur in einer Größe.

Vergrößern Apple Watch Series 6 im Amazon-Angebot © Apple, Shutterstock.com/Andrey_Popov

Wie wir vermutet haben , gibt es im Rahmen der Black-Friday-Angebote ein starkes Schnäppchen mit der Apple Watch Series 6. Auch wenn es bereits den Nachfolger mit der neuen Series 7 gibt, schenken sich die beiden Modelle fast nichts in Sachen Funktionsumfang : Series 7 hat einen größeren und helleren Bildschirm, was eine digitale Tastatur auf der Uhr ermöglicht, dazu lädt die Uhr etwas schneller auf als ihre Vorgänger. Ein großer Nachteil der Series 7: Die neueste Apple Watch ist selbst bei Apple ausverkauft, manche Modelle sind erst Anfang Dezember zu haben. Deswegen können Sie getrost zu dem Vorgänger greifen , vor allem bei den Preisen, wie Amazon sie aktuell aufruft: Die rote Variante in der 44-mm-Version kostet derzeit 380 Euro.

Apple Watch Series 6 (GPS) 44 mm Aluminium Product Red auf Amazon für 380 Euro (anstatt 447,40 Euro)

Der Verkauf findet über die britische Filiale von Amazon statt, deshalb sind im Preis rund 62 Euro an Importgebühren einbegriffen. Die Uhr an sich kostet 319,04 Euro. Fallen die Importgebühren und Transport-Kosten niedriger aus, wird Amazon sie erstatten. Im umgekehrten Fall droht keine Zuzahlung.

In Deutschland bietet Gravis mit 369 Euro die billigste Variante der Apple Watch Series 6 44 mm , in Space Grau und in der Nike-Variante. Allerdings verlangt der Anbieter dabei noch 5,99 Euro an Versandkosten, so unterscheiden sich die Preise von Amazon und Gravis nur marginal.

Features der Apple Watch Series 6

GPS + Cellular (Unterstützte Anbieter: O2, Telekom und Vodafone)

Always-On Retina Display

30 % größeres Display

Schwimmfestes Design

EKG-App

Elektrisch und optische Herzsensoren

Oximeter

Integrierter Kompass

Höhenmeter-Angabe

Notruf-SOS

Internationale Notrufe

Test-Fazit zur Apple Watch Series 6

Die Apple Watch Series 6 ist eine inkrementelle Entwicklung seiner Vorgänger der Series 4 und Series 5. Neben dem helleren Display ist besonders der Akku (wahrscheinlich mit dem optimierten Batteriemanagement) ein deutlicher Fortschritt bei der Nutzung. Über die Sauerstoffmessung lässt sich nur dann etwas sagen, wenn man ihre Genauigkeit weiß. Hier bedarf es weit mehr als Stichprobemessungen. Der Funktionsunterschied zu der neueren Apple Watch Series 7 ist nicht so groß, deswegen empfehlen wir den Kauf von Series 6 zu den Schnäppchenpreisen wie die von Amazon. Die Uhr ist mit seinem 64-Bit-Prozessor noch weitere drei bis vier Jahre zukunftssicher (Selbst die Series 3 aus dem Jahr 2017 ist mit watchOS 8 kompatibel).