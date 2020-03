Apple Watch Series 6 soll Sauerstoffsättigung messen können

Halyna Kubiv, Peter Müller

Im Code von iOS 14 finden sich erste Hinweise auf die neuen Funktionen der kommenden Apple Watch.

Vergrößern EKG © Apple

Apple wird in diesem Jahr wieder nachlegen, 9to5Mac will nun wissen , in welcher Weise die Apple Watch ihren technologischen Vorsprung ausbauen wird. Zum einen soll die Uhr spektroskopisch die Sauerstoffsättigung des Blutes messen und Warnungen ausgeben, sofern diese unter einen kritischen Wert fällt. Aus dem Code von iOS 14, wo sich die Spuren der neuen Funktion finden, ist noch nicht klar, ob für die neue Messung ebenfalls zusätzliche Hardware benötigt wird, sprich, nur die Apple Watch 6 kann dies messen, oder ob Apple per Software-Update die Messung für alle neuere Geräte freischaltet.

Die nichtinvasive Sauerstoffmessung ist schon jetzt möglich: In den Krankenhäusern sind Geräte in Form eines Finger-Clips verbreitet. Einige Smartwatches bieten die Funktion schon jetzt an. Dazu gehören die Uhren der Hersteller wie Garmin, Withings oder Fitbit. Hierbei misst ein Lichtsensor die Unterschiede beim Arterienblut im sichtbaren Lichtbereich und im Infrarotspektrum. Das durch Sauerstoff gesättigte Blut hat eine andere Absorptionsrate dieser Wellen als ein sauerstoffarmes Blut, alles Weitere übernimmt ein Algorithmus und dementsprechend der Prozessor der Uhr. Normalerweise beträgt die Sauerstoffsättigung bei einem gesunden Menschen 90 bis 99 Prozent . Wenn der Wert niedriger ist, kann das auf einige Krankheiten hinweisen wie Herzfehler, Kreislaufstörungen etc. Dies ist wohl ein weiterer Schritt in Richtung Früherkennung und Vorbeugung von vielen verbreiteten Leiden.



Zum anderen will Apple das EKG verbessern, das bei hohem Puls derzeit nur unbefriedigende Ergebnisse liefert. Hinweise darauf fänden sich ebenso in Codeschnippseln von iOS 14, die 9to5Mac vorliegen. Momentan ist ein EKG im Bereich bis 120 Pulsschläge pro Minute zuverlässig. Ab dieser Grenze kann die App die Messungen nicht auswerten, auf dem Bildschirm der Apple Watch steht dann die Meldung "Keine Ergebnisse", wir haben berichtet .