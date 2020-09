Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE vorgestellt

Halyna Kubiv

Auf seiner September-Keynote hat Apple die neue Apple Watch vorgestellt. Diesmal war die smarte Uhr sogar das Highlight des Programms.

Die Apple Watch hat immer noch viel Potential. © Apple

Am Abend des 15. September hat Apple auf seiner Keynote die neueste Generation der Apple Watch ‚Äď Series 6 ‚Äď vorgestellt. Neu sind zudem einige iPad-Pro-Angebote, mehr dazu lesen Sie hier . Meistens hat Apple seine Smartwatch-Reihe auf der iPhone-Keynote pr√§sentiert, wegen der weltweiten Covid-19-Pandemie hat sich die j√§hrliche September-Veranstaltung etwas nach hinten verschoben ‚Äď und die Apple Watch hat in diesem Jahr einen reinen digitalen Auftritt.

Das ist neu an der Hardware

Wie erwartet hat Apple das System auf dem Chip f√ľr die Apple Watch √ľberarbeitet, statt S5 im Vorg√§nger setzt Apple auf die neuere Generation des SiP (System in Package) S6 in Series 6. Der Chip basiert auf dem A13-Chip im iPhone 11 und bringt zwei Prozessorkerne mit. Laut Apples COO Jeff Williams ist der neue Prozessor um 20 Prozent schneller als sein Vorg√§nger. Dazu gibt es einen immer aktiven H√∂henmesser, was Wanderer und Bergsteiger freuen wird. Die Apple Watch Series 6 bringt nun auch eine eingebaute Sauerstoffs√§ttigungsmessung, das Betriebssystem wird die Nutzer ebenfalls davor warnen, dass der Sauerstoffgehalt im Blut unter die Norm gesunken ist. Allerdings kommt das Feature laut Apple "noch dieses Jahr", dies k√∂nnte auch Ende Dezember bedeuten. Vor zwei Jahren mussten K√§ufer der Apple Watch Series 4 √§hnlich lang auf die Freischaltung des EKG-Features warten.



Das Display bleibt bei der Apple Watch bei den gleichen Abmessungen, jedoch hat Apple es geschafft, bei der Series 6 es knapp zweifach heller zu machen. Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung sollte sich das bemerkbar machen. Zum ersten Mal in einer Apple Watch ist der Ultrabreitband-Prozessor U1 eingebaut, wie er schon im iPhone 11 seinen Platz gefunden hat. Series 6 versteht sich nun auf 5-GHz-Funkwellen, noch die Series 5 konnte nur den Bereich von 2,4 GHz unterst√ľtzen.



Womit niemand gerechnet hat: Apple hat die gesamte Farbpalette von Apple Watches und das Angebot an Armb√§nder erweitert. Neben dem blauen Aluminium-Geh√§use gibt es nun eine Apple Watch Product Red. Bei den Armb√§ndern gibt es neu das Single Loop, ein Silicon-Armband ohne Schnalle, Schloss oder √Ąhnliches. Braided Loop bringt ein geflochtenes Design, leicht √ľberarbeitet hat Apple seine Leder-Armb√§nder. Die neuen Loop-Armb√§nder kommen jedoch etwas sp√§ter und nicht wie die Ger√§te an diesem Freitag.



Apple Watch SE

Neben der neuesten Series 6 bleibt die Apple Watch Series 5 im Store, als eine etwas √ľberarbeitete Apple Watch SE. Diese setzt auf den Vorg√§nger-Prozessor S5, die Sturzerkennung bleibt erhalten. Der Unterschied zu der Series 6 bleiben die neuen Geh√§usefarben und die Sauerstoffs√§ttigungsmessung. Was der Apple Watch SE noch fehlt, ist die EKG-App und folglich auch die EKG-Messung, das Display ist nicht mehr immer aktiv, sondern bleibt im ausgeschalteten Zustand schwarz. Die Apple Watch SE ist folglich so etwas wie um einige Kernfunktionen reduzierte Apple Watch Series 5.



Preise und Verf√ľgbarkeit

Die neue Apple Watch kann man ab heute bei Apple vorbestellen , ab 18. September werden die Bestellungen ausgeliefert. Bei den Preisen hat sich nichts ge√§ndert, das Einstiegsmodell mit dem Aluminiumgeh√§use und 40-mm-Geh√§use kostet ab 418 Euro, f√ľr die Cellular-Variante muss man hundert Euro mehr - ab 515 Euro - ausgeben. Die Apple Watch SE kostet 291 Euro, die Apple Watch Series 3 bleibt bei dem Preis von 213 Euro.

Laut Apples Umweltbeauftragte Lisa Jackson wird die neue Apple Watch ohne das USB-Netzteil ausgeliefert, um Elektronikm√ľll zu sparen. Das Lade-Kabel bleibt jedoch im Lieferumfang enthalten, die meisten Nutzer haben dieses ohnehin an ihrem Rechner eingesteckt.