Apple Watch alarmiert Rettungskräfte nach Fahrradsturz

Halyna Kubiv

Seine Apple Watch rettete einen bewusstlosen Mann durch Notruf nach Sturz vom E-Bike, berichtet die kalifornische Website Fox 11.

Vergrößern Mann fällt vom Rad (Situation nachgestellt) © Halfpoint / Shutterstock

Nachdem er in Hermosa Beach von einem Elektrofahrrad gestürzt war, rief seine Apple Watch automatisch die Behörden zu Hilfe. Dies geschah am vergangenen Dienstag und wird von Fox 11 (gehört zu Fox Television Stations) gemeldet . Hermosa Beach ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien (USA) und besteht aus 19.600 Einwohnern.

So erhielt die Polizei in Hermosa Beach einen automatischen Notruf via ”911” (entspricht unserem 110) und wurde in der Nacht gegen 1:30 Uhr zu dem am Kopf blutenden Mann gerufen. Mit dem Notruf wurde auch der Standort übermittelt, sodass er leicht zu finden war. Er konnte direkt am Ort notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik verbracht werden. Von dort wurde der Mann nach sieben Tagen entlassen – was in der Tat nach einem sehr heftigen Unfall klingt.

Die Polizei teilte mit, dass es sich bei dem Vorfall um einen Unfall mit einem einzelnen E-Bike gehandelt habe. In den sozialen Medien kursierten jedoch Beiträge, nach denen der Sturz die Folge eines Verbrechens oder Angriffs gewesen sei. Die Polizei von Hermosa Beach gab nicht an, was genau in den Beiträgen in den sozialen Medien behauptet wurde, blieb aber bei ihrer Darstellung eines Unfalls, berichtet Fox 11.

Wie auch immer – die automatische Notfallerkennung der Apple Watch hat diesem Mann ohne Zweifel einen wichtigen Dienst erwiesen und ihn vor schwerwiegenderen gesundheitlichen Folgen bewahrt. Die Webseite versammelt auch weitere Vorfälle, bei denen die Apple Watch per Notruf einem schwer gestürzten Menschen helfen konnte. Auch über Herzrhythmusstörungen kann die Apple Smart Watch den Besitzer der Uhr benachrichtigen und auffordern, sofort einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Hier beschreibt Apple selbst, wie die Sturzerkennung auf der Apple Watch funktioniert und wie man sie verwendet. Die Sturzerkennung funktioniert ab der Apple Watch SE oder Apple Watch Series 4 oder neuer. Erst, wenn man nach einer solchen Sturzerkennung länger als eine Minute nicht reagiert und sich nicht bewegt, tätigt sie den Anruf automatisch inklusive Standortmitteilung an den Notfallkontakt. Ansonsten hat man vorher die Chance, selbst zu reagieren, ob wirklich ein Notfall vorliegt und man Hilfe benötigt.