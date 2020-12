Apple Watch warnt nun vor zu niedriger Kardio-Fitness

Halyna Kubiv

Schon davor war es möglich, die VO2-max-Werte während des Trainings auf der Apple Watch zu beobachten.

Vergrößern Kardio-Fitness in der Apple Watch © Apple

Die Messung von VO 2 Max-Werten hat Apple bereits mit watchOS 4 eingeführt , allerdings war dies bislang nur mit bestimmten Trainings-Arten möglich wie beispielsweise Wandern, Laufen oder Gehen Outdoor, wenn die permanente Pulsmessung über eine bestimmte Dauer durchgeführt wurde. Mit dem Update auf watchOS 7.2 geht Apple einen Schritt weiter, die Apple Watch ist imstande, den VO 2 Max-Wert zu schätzen, selbst wenn der Nutzer nicht explizit trainiert. Eine Art der Bewegung ist dennoch die Voraussetzung dafür, denn Apple weist in seiner Pressemitteilung daraufhin: " Mit watchOS 7 kann die Apple Watch nun auch Messungen der Cardiofitness eines Nutzers vornehmen, während dieser über den Tag hinweg geht oder läuft, unabhängig davon, ob ein Training aufgezeichnet wird oder nicht. "

Mehr noch, die Apple Watch kann in der Zukunft den Nutzer warnen, wenn sich seine Kardio-Fintess verschlechtert hat und unter ein bestimmtes Niveau gefallen ist. Dafür gleicht die Watch die individuellen Werte mit der FRIEND-Datenbank ab. Darin sind die Mittelwerte nach Geschlecht und Alter gesammelt, so kann die Apple Watch besser abschätzen, ob sich der Nutzer in einem Normalbereich bewegt, und entsprechende Punkte vergeben.