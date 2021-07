Apple Watch weist Frau auf unbemerkten Herzinfarkt hin

Thomas Hartmann

Diane Feenstra aus Michigan hatte Glück: Ihre Apple Watch stellte eine hohe Herzfrequenz fest, nachdem sie unbemerkt einen Herzinfarkt durchlitten hatte.

Die Geschichte, von der unter anderem Apple Insider berichtet, trug sich bereits am 22. April in Michigan zu. Damals erkannte Diane Feenstra aus Norton Shores auf ihrer Apple Watch, dass sie eine hohe Herzfrequenz hatte – diese lag demnach bei 169 Schlägen pro Minute, obwohl die stärkste Anstrengung, die sie an diesem Tag unternahm, das Steigen von zwölf Stufen war. Dies erzählte sie selbst ABC13.com ”Eyewitness News”, das aus der Umgebung gern Augenzeugenberichte aller Art sammelt und wiedergibt – der direkte Link zur ursprünglichen Story ist leider nicht mehr aufrufbar.

Ein Anruf beim Ehemann sorgte für Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt, die Notaufnahme später bestätigte, dass Feenstra vor Kurzem einen Herzinfarkt gehabt hatte – aber nur die Herzfrequenzwarnung der Apple Watch wies auf diesen hin.

Symptome der anderen Art

Symptome eines Herzinfarkts äußern sich bei Frauen anders, so erklärte sie selbst ABC13. Demnach hatte sie Schmerzen, ihre linke Hand hing herunter, und sie bemerkte eine kleine Schwellung in ihrem linken Fuß. Dazu seien Verdauungsstörungen gekommen.

Die Notaufnahme gab ihr Aspirin und schickte sie zur weiteren Untersuchung ins Meijer Heart, ein spezialisiertes Herzzentrum. Tage später wurde festgestellt, dass die Frau eine Blockade in der "Witwenmacher-Arterie" (Hauptstamm der linken Herzkranzarterie) hatte, die mit einem Stent-Verfahren behoben werden konnte. Schon öfter wurden vergleichbare Geschichten von Herzstörungen geschildert, die durch die Apple Watch entdeckt wurden – zumal diese über integrierte Sensoren für ein 1-Kanal-EKG verfügt, das Informationen zur Herzfrequenz und zum Herzrhythmus sammelt und auch von Kardiolog:innen als wirksam gelobt wird .