Apple: Werbung fürs iPad auf Tiktok mit Olivia Rodrigo

Thomas Hartmann

Apple nutzt gern auch das Kurzvideoportal Tiktok, um Produkte und Dienstleistungen zu bewerben, diesmal mit dem Schwerpunkt auf iPad und Apple Pencil.

Vergrößern Olivia Rodrigo und Apples iPad © Tiktok

Das berichtet "Appleinsider" . Demnach hat man sich diesmal mit der Schauspielerin und Sängerin Olivia Rodrigo (bekannt vor allem seit der Disney+-Serie "High School Musical: Das Musical") zusammengetan. Diese nutzt dort ein iPad und einen Apple Pencil mit der Grafikbearbeitungs-App Procreate, womit sie animierte Gesichtsmasken zu Rodrigos Song " Brutal " erstellt. Rodrigo habe das iPad-Video noch am selben Tag auf ihrem eigenen Account gepostet . Auch auf Apples Tictok-Account findet sich der Videoclip , dort mit dem Kommentar versehen: ”Mit nur einem iPad und der Face-Paint-Funktion von Procreate, das kann jeder”. Face Paint in Procreate wurde vergangenes Jahr eingeführt und ermöglicht es Usern, Animationen in Echtzeit auf ihr Gesicht zu malen und zu überlagern. Die App fürs iPad gibt es hier .

In weiteren Posts auf dem offiziellen Tiktok-Account von Apple am Dienstag wurden auch die Digitalkünstler und Influencer Braedon O'Brien, Designical und Fiona Viaje (fiona_art) vorgestellt, um Usern zu demonstrieren, wie sie mit der Face-Paint-Funktion von Procreate ihre eigenen Masken erstellen können. Dabei dauert jedes Tutorial etwa 45 Sekunden, länger als der übliche Tiktok-Post, aber immer noch kurz genug, um das Interesse auch bei knapper Aufmerksamkeitsspanne aufrechtzuerhalten, so wohl die Hoffnung bei Apple.