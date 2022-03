Apple-Woche bei Lidl: iPhones, Airpods, Macbooks & Co. günstiger

Thomas Hartmann, Kris Wallburg

Zahlreiche Apple-Produkte gibt es derzeit bei Lidl zu erwerben. Die Angebote sind bis zu 26 Prozent günstiger als der Listenpreis von Apple.

Vom iPhone 13 über iPads und Airpods Pro bis hin zur Apple Watch hat Lidl derzeit einiges von Apple in der Aktionswoche im Angebot. Wir haben die Aktion mal genau unter die Lupe genommen.

"Apple ist jetzt" bei Lidl: Mac, iPhone, iPad günstig

iPhone 12 und iPhone 13 bei Lidl im Angebot

Los geht es mit dem iPhone 13 mit 128 GB Speicher für 814 Euro statt 899 Euro UVP . In der Theorie sind das rund neun Prozent Ersparnis, allerdings nur im Vergleich zur UVP. Ein Blick in den Macwelt-Preisvergleich verrät aber: Das gibt es derzeit auch noch günstiger. Zum Beispiel bei Coolblue für 789 Euro . Der Vorteil bei Lidl: Alle Farben sind zum gleichen Preis erhältlich, bei anderen Anbietern schwanken die Preise oft je nach Farbe. Vergleichen Sie also am besten selbst den Preis Ihres Wunschmodells.

Beim iPhone 12 64 GB Black zahlt man 665 Euro anstelle von 799 Euro UVP, das ist eine Ersparnis von 16 Prozent. Hier gilt das gleiche wie beim vorherigen Modell, sie finden im Netz durchaus günstigere Angebote. Dafür ist die breite Palette an Farben verfügbar, wobei einige Modelle schon ausverkauft sind. Auch hier lohnt es sich, ihre Wunschfarbe mit anderen Angeboten zu vergleichen (zum Beispiel im Macwelt-Preisvergleich ).

Macbook Pro und Macbook Air

Doch auch Macbook Pro oder Macbook Air findet man auf der Webseite, unter anderem das Macbook Pro mit 13,3 Zoll und 8 GB RAM, Apple Silicon, für 1.224 statt 1.449 Euro , was 15 Prozent Nachlass gegenüber der UVP entspricht. Auch hier lohnt sich ein Blick in den Macwelt-Preisvergleich, wo Sie unter Umständen noch günstigere Angebote finden.

Macbook Pro (13,3", M1, 256 GB Speicher) für 1.224 Euro statt 1.449 Euro bei Lidl

Macbook Pro (13,3", M1, 256 GB Speicher) im Macwelt-Preisvergleich

Besser ist das Angebot für das Macbook Air mit M1-Chip und 256 GB Speicher, hier konnten wir auch im Preisvergleich keinen besseren Preis finden.

Macbook Air (13,3", M1, 256 GB Speicher) für 944 Euro statt 1.129 Euro bei Lidl

iPad Air und Homepod Mini

Auch diverse iPad Air sind im Sortiment, hier kostet das Air Wi-Fi 64 GB Space Gray als Beispiel 594 anstatt von 649 Euro per Liste. Aber ein Blick in den Preisvergleich zeigt, es geht noch günstiger.

iPad Air (Wi-Fi, 64 GB) für 594 Euro statt 649 Euro bei Lidl

iPad Air (Wi-Fi, 64 GB) im Macwelt-Preisvergleich

Und so geht es auf der ganzen Seite weiter, auch der Homepod Mini (84 Euro anstelle von 99 Euro) ist vertreten (wenn auch nur in schwarz oder weiß). Ein sehr guter Preis, wie auch unser Preisvergleich zeigt.

Homepod Mini für 84 Euro statt 99 Euro bei Lidl

Da es sich um eine Aktionswoche handelt, dürften die Angebote nur begrenzt zu diesen Preisen verfügbar sein. Zur Finanzierung bietet Lidl für die Online-Bestellungen für die Aktionsartikel einen effektiven Jahreszins von 6,99 Prozent, bei einem Mindestbestellwert ab 55 Euro.