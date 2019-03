Apple Store offline: Neue iPads am Montag?

Peter Müller

Apple hat seinen Online-Shop für Wartungsarbeiten vorübergehend vom Netz genommen. Das ist an sich immer Hinweis auf neue Produkte.

Vergrößern Wir sind gleich zurück, verspricht Apple. © Apple

Der Apple Store ist "down" – und dabei ist weder Dienstag noch für den Nachmittag eine Keynote angekündigt. "Wir aktualisieren den Apple Store" heißt es lediglich vor schwarzem Grund, wenn man sich auf die Verkaufsseiten des Mac-Herstellers begibt. Dahinter könnten natürlich Wartungsarbeiten oder Fehlerbehebungen stecken, sehr wahrscheinlich stellt Apple aber neue Angebote in seine virtuellen Regale. Dabei wird es sich nicht nur um neue Armbänder für die Apple Watch handeln, solche gibt es seit letzter Woche, ohne dass dafür der Store abgeschaltet werden musste. Top-Kandidaten für einen Neuauftritt im Apple Store sind iPads in den Formfaktoren von ungefähr 10 und 8 Zoll, also iPad 7 und iPad Mini 5. Auch schon eine Weile im Gespräch ist eine zweite Generation der Airpods mit Induktionsladebox , längst überfällig Apples Ladematte Airpower. Könnte man alles auf einer Keynote zeigen, Apple hat für kommende Woche aber andere Pläne.



Gut möglich, dass Apple in einer Woche auf der Veranstaltung " It's show time " nur über seine Services sprechen wird, vor allem jenen TV-Dienst, für dessen Inhalte Cupertino bisher eine Milliarde US-Dollar ausgegeben haben will. Neue Hardware unmittelbar davor vorzustellen, wäre keine abwegige Idee, in den letzten Jahren hatte Apple immer wieder mal eine oder zwei Wochen vor der WWDC neue Produkte auf den Markt gebracht, um den Fokus nicht vom eigentlichen Thema abzulenken.