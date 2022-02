Apple aktualisiert Support-App mit Preisen für Reparaturen

Thomas Hartmann

Apple Support-App für iPhone und iPad erscheint in Version 4.5 und zeigt nun Preisschätzungen für allgemeine Reparaturen an.

Die Apple-Support-App bietet Unterstützung und personalisierten Zugriff für Produkte und Services von Apple, die man auf seinem Gerät – iPhone oder iPad, auch iPod Touch – installiert hat, einschließlich Verwaltung von Abonnements, Apple-ID, Passwort zurücksetzen und anderes mehr.

In der neuesten Version bekommt man nun unter der Rubrik ”Reparaturen und physischer Schaden” auch Hinweise zur Reparatur und deren Kosten. Auf unserem iPhone 13 Pro würde ein gesprungenes Display (nur Vorderseite) beim Displayaustausch über eine Genius Bar oder einen autorisierten Apple Service Provider in der Nähe 299 Euro (geschätzt) kosten. Man bekommt auch gleich Hinweise auf solche Reparaturstellen in der nächsten Umgebung des Standorts. Nicht immer ist die Angabe freilich so direkt gemacht, in vielen Fällen wie "Batterie Service", "Das Gerät reagiert langsam" oder "Die Kamera funktioniert nicht, wie erwartet", sind erst weitere Prüfungen innerhalb der App oder an einer Apple-Stelle wie einer Genius Bar erforderlich. Allerdings erhält man in vielen Fällen doch einen Hinweis auf mögliche Kosten – zum Beispiel würde die Reparatur der Rückseite unseres iPhone 13 Pro mit fast 600 Euro zu Buche schlagen. Allerdings ist es auch von der Reparaturstelle und dem genauen Schaden abhängig. Und auf unserem iPad Pro wird interessanterweise auch für das (optional) gebrochene Display der Vorderseite kein direkter Preis genannt.

Zu den weiteren Neuerungen in Version 4.5 kommt die Möglichkeit, in eigenen Worten zu erzählen, welches Problem entstanden ist, um passende Support-Optionen zu erhalten. Die App ist jetzt außerdem verfügbar und übersetzt für Nutzende in der Ukraine. Dazu kommen allgemeine Leistungsverbesserungen und Fehler Korrekturen. Die App gibt es kostenlos hier (ab iOS 14.0) .