Apple aktualisiert Xprotect mit EvilQuest-Erkennung

Halyna Kubiv

Gestern hat Apple eine Aktualisierung seines Antivieren-Tools Xprotect ausgeliefert. Mit dabei ist eine Schranke gegen EvilQuest.

Vergr├Â├čern Anti Malware © Shutterstock / Inna Bigun

Xprotect sowie MRT (Malware Removal Tool) sind zwei Sicherheitsvorkehrungen unter macOS, die komplett im Hintergrund arbeiten. Gestern hat Apple eine neue Version von Xprotect ausgeliefert, die neueste Datei bel├Ąuft sich auf die Folgenummer 2126, die Vorg├Ąngerversion 2125 war just vor einer Woche ver├Âffentlicht. Diese w├Âchentliche H├Ąufigkeit der Updates ist f├╝r Xprotect eher ungew├Âhnlich, im letzten halben Jahr hat der Entwickler die Updates in einem zweiw├Âchentlichen Turnus herausgebracht.

Wie Eclectic Light anmerkt, hat Apple zuletzt die Angaben in der Plist-Datei etwas ge├Ąndert: Statt ausgeschriebenen Malware-Namen werden interne Code-Namen verwendet, was das Verst├Ąndnis der Updates und Recherche etwas erschwert. Im vorletzten Update vor einer Woche hat Apple beispielsweise eine Datei namens MACOS.6cb9746 hinzugef├╝gt, diese soll die Installation und Starten von EvilQuest , einer neuen Malware f├╝r den Mac, verhindern. Die aktuelle Neuerung nennt Apple MACOS.2070d41 , es finden sich momentan keine Angaben in herk├Âmmlichen Viren-Datenbanken, welche Malware genau Apple damit aussperren will.

Xprotect und MRT werden automatisch heruntergeladen, sobald in den Systemeinstellungen auf dem Mac bei den Updates die Option "Systemdatendateien und Sicherheitsupdates installieren" aktiviert ist. Der Mac ├╝berpr├╝ft dann in regelm├Ą├čigen Abst├Ąnden den Apple-Server nach neuen Versionen und installiert sie im Hintergrund. Ob solche Sicherheitsupdates bereits installiert wurden, kann man unter Systeminformationen im Bereich "Software -> Installationen" nachpr├╝fen. Die Tabelle l├Ąsst sich nach Datum sortieren, die neueste Version soll ganz oben erscheinen. Man kann die ├ťberpr├╝fung nach Updates auf dem Mac erzwingen: Erscheint bei Ihnen noch die alte Version von Xprotect, klicken Sie in den Systemeinstellungen auf Software-Updates und im erscheinenden Fenster auf "Weitere Optionen". Selbst wenn die Zeile "Letzte ├ťberpr├╝fung" einen heutigen Zeitpunkt anzeigt, wird nach dem Wechsel zur Allgemeinansicht und zur├╝ck eine deutlich sp├Ątere Uhrzeit angezeigt. Falls eine Xprotect-Version verf├╝gbar war, wird sie so auf dem Rechner landen.