Apple antwortet auf Spotifys Vorwürfe

Peter Müller

Spotify bezichtigt Apple der Wettbewerbsbehinderung, die EU denkt über eine Untersuchung nach. Apple reagiert mit einem Statement.

Die Vorwürfe von Spotify und seinem Gründer Daniel Ek kann Apple nicht so stehen lassen, zumal Ek auf einer Konfernez in Berlin nachlegt und EU-Kommissarin Margrethe Vestager eine Untersuchung der Angelegenheit zumindest in Erwägung zieht . In seinem Newsroom veröffentlicht Apple daher eine ausführliche Stellungnahme und antwortet auf die konkreten Vorhaltungen des Konkurrenten.

Dieser wirft Apple unter anderem vor, Updates für seine App zu erschweren und zu blockieren. Dem hält Apple entgegen, dass man für Spotify bis dato 200 App-Updates freigegeben habe, die zu 300 Millionen Downloads führten. Es stimme auch nicht, dass man den Schweden Zugang zu weiteren Geräten und Plattformen verweigere, gerade in Sachen AirPlay 2 und Siri bekäme Spotify jede Unterstützung. In CarPlay sei die App fest verankert und zudem eine der ersten für watchOS 5 gewesen, mit dem derartige Lösungen überhaupt erst möglich waren.

84 Prozent der im App Store angebotenen Apps sind völlig kostenlos und auch Apple verdiene dabei nicht mit, wenn diese sich etwa über Werbung finanzierten oder ein Abo außerhalb des Stores verkaufen – siehe Netflix oder Amazon. Spotify in der freien Version ist also eine unter vielen Anwendungen, die keine direkten Umsätze über den App Store machen und daher auch keine Provisionen an Apple zahlen. Für das sichere System der In-App-Käufe verlangt Apple ab dem zweiten Jahre eines Abos auch nur 15 Prozent Provision - ein Umstand, den Spotify in seinem Angriff auf Cupertino verschweigt. Ebenso habe Spotify zu erwähnen vergessen, dass die große Mehrheit seiner Kunden den Dienst in der werbefinanzierten Form nutzt respektive über den Provider bezahlt oder subventioniert bekommt - auch hier sieht Apple natürlich keinen Cent.

Apple verbinde schon jetzt Spotify mit Millionen Kunden weltweit, stelle Entwicklertools bereit und vor allem ein sicheres und vertrauenswürdiges Bezahlsystem. All das wolle Spotify nicht honorieren und lieber 100 Prozent der Umsätze für sich behalten – abzüglich der Zahlungen an die Rechteinhaber an der Musik, sollte man natürlich noch erwähnen.

Aber auch hier hält Apples Statement noch einen Seitenhieb parat, denn Spotify teile zwar Apples Ziel, die Welt mit Musik zu versorgen. Doch wolle der Konkurrent mehr von der Arbeit anderer profitieren, nicht nur von Distributionskanälen wie dem App Store, sondern auch von Künstlern und ihren Agenten: Die Schweden zahlen deutlich weniger an Musiker aus, mit dem US Copyright Royalty Board ist Spotify einen Rechtsstreit eingegangen, weil dieses das Unternehmen zu einer Erhöhung der Lizenzgebühren zwingen wollen. Spotify verklage also Musiker. Apples Ansatz sei ein anderer, als möglichst viel Geld aus einem begrenzten Markt zu quetschen: Nämlich den Kuchen zum Profit aller zu vergrößern.

