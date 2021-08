Apple bereitet 3-nm-Chips fürs iPhone 14 und Macs 2022 vor

Halyna Kubiv

Apples Pläne für eigene Chips können wir beim Zulieferer TSMC ablesen. Im nächsten Jahr ist der große Schritt geplant.

Apples mobile Chip-Entwicklung lässt sich anhand von einigen Faktoren recht gut voraussagen: In vergangenen Jahren hat der iPhone-Hersteller alle zwei Jahre seine AXX-Prozessoren auf die nächste Verfahrengeneration umgestellt.

Jahr Chip Verfahren Architektur 2010 A4 45 NM 32 Bit 2011 A5 45-32 NM 32 Bit 2012 A6 32 NM 32 Bit 2013 A7 28 NM 64 Bit 2014 A8 20 NM 64 Bit 2015 A9 16-14 NM 64 Bit 2016 A10 16 FFC NM 64 Bit 2017 A11 10 NM 64 Bit 2018 A12 7 NM 64 Bit 2019 A13 7 NM 64 Bit 2020 A14 5 NM 64 Bit 2021 A15 5 NM 64 Bit 2022 A16 (?) 3 NM (?) 64 Bit (?)

So ist es leicht vorherzusagen, dass der übernächste Chips für das iPhone 14 in einem 3-nm-Verfahren gefertigt wird. Dazu gab es Berichte in der Vergangenheit , nun scheint "Digitimes" konkrete Hinweise aus Zulieferer-Industrie erhalten zu haben. Demnach bereitet sich der Zulieferer TSMC auf die Massenproduktion der neuen Chips für die zweite Hälfte 2022 vor. Dies passt knapp in die Produktionspläne einer neuen iPhone-Generation, startet doch die Massenproduktion der iPhones irgendwann im Sommer, für das iPhone 13 beispielsweise – Ende Mai 2021 .

Von dem neuen Verfahren kann man erwarten, dass dabei deutlich mehr Transistoren auf die gleiche Fläche passen. Das erlaubt Leistungssteigerungen bei gleich gebliebenem oder nur knapp erhöhten Energiebedarf. Wenn man die Verbesserungskurve aus den vergangenen Jahren fortsetzt, kann man 10 bis 15 Prozent Leistungssteigerung in diesem und im kommenden Jahr erwarten .

Interessant ist die Entwicklung im Hinblick auf Macs: Der aktuelle M1 basiert auf dem A14-Chip, gefertigt im 5-nm-Verfahren. Es wird erwartet, dass Apple noch in diesem Jahr Profi-Macs wie Macbook Pro oder Mac Mini mit der nächsten Generation der Prozessoren vorstellen wird, generell wird aber eher ein evolutionärer Schritt mit M1X erwartet, der wohl auf dem A15 basieren wird. Der Hersteller wartet wohl den nächsten Sprung auf das 3-Nanometer-Verfahren ab, um seinen Mac-Chip gerechtfertigt M2 nennen zu können.