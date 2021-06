Apple besingt iPad in einer kitschigen Werbung

Thomas Hartmann

Auf Englisch und kürzer auf Deutsch hat Apple einen neuen Videospot fürs iPad veröffentlicht, der mit gesungener Werbebotschaft daherkommt.

Vergrößern Das iPad. Aber als Musical. © Apple

Etwas über eine Minute dauert der originale englischsprachige Werbespot ”Part of Your World“, ein Titel, der laut iFun.de auf das Disney-Musical ”The Little Mermaid“ zurückgeht. Ein paar Büroarbeiter:innen und Nerds an ihren typischerweise verkabelten Computern als Stolperfallen und im Schatten ihrer dunklen Räume beneiden in gesungener Weise iPad-Nutzer:innen im Freien und in der Sonne, die ohne Kabel mal über ihren Bildschirm wischen, mal über die gekoppelte Tastatur etwas eingeben und dabei immer äußerst frei und fröhlich wirken. So etwas hätten die PC-User auch gern... eben ”Teil dieser Welt” von Apple und coolen iPads sein.

Während es das englischsprachige Video auf Youtube hier gibt , findet sich eine kürzere Version auch mit der Botschaft ”Dein nächster Computer ist kein Computer”– sondern eben ein iPad, ebenfalls auf dem Youtube-Kanal von Apple , diesmal mit deutschen Untertiteln, die bei iFun so zusammengefasst sind:

”Ich hab Gadgets in Hülle und Fülle

Ich hab' Dinge und Sachen genug

Wen interessiert’s?

Ganz egal

Ich will mehr

Da, wo sie gehen

Da, wo sie rennen

Da, wo sie den ganzen Tag in der Sonne sind

Da wär ich frei

Ich wünschte, ich wär

Teil dieser Welt”.

Man darf gespannt sein, ob dieser typische US-amerikanische Musical-Stil mit leichten Kitsch-Anklängen den Geschmack auch hierzulande treffen wird – ist durchaus interessant, dass man dies dem Publikum in Deutschland offenbar nur gekürzt ”zumuten” will.