Apple bestätigt: Apple Watch 7 kommt am Freitag, den 8. Oktober

Neben Jon Prossers Aussagen gibt es eine weitere Bestätigung, dass die Apple Watch Series 7 am kommenden Freitag verfügbar wird.

Nun gibt es eine offizielle Bestätigung der Gerüchte: Apple hat vor wenigen Minuten eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der die Vorbestellung am 8. Oktober und der Verkaufsstart am 15. Oktober bekanntgegeben wurde. Wie gewohnt startet die Vorbestellung um 14 Uhr MESZ, wahrscheinlich wird einige Stunden davor der Online-Store von Apple offline gehen. Apple wird die Apple Watch Series 7 in fünf Farben anbieten: Mitternacht, also Dunkelgrau, Starlight, eher Silber, Grün, eine neue hellere Schattierung vom Blau und Rot. Die Edelstahlvariante kommt in Silber, Grafit und Gold, die Titan-Variante in Hell und Dunkel. Apple hat die Gehäusegröße etwas verändert, die Series 7 ist nun in 41-mm und 45-mm zu haben, die Armbänder von den Vorgängern werden der neuen Uhr jedoch passen.



Nun gibt es weitere Indizien, dass Apple bereits am Freitag einen Startschuss zum Verkauf der Apple Watch Series 7 abgeben kann: Sam Kohl auf seiner Seite "Apple Track" ( befreundet mit Jon Prosser – Anm. d. Red ) berichtet nun von einer E-Mail des Kundensupports von Hermès . Auf eine nicht veröffentlichte Frage antwortet ein Mitarbeiter in einer E-Mail: "Danke, dass Sie Hermès.com besucht haben. Die Apple Watch Series 7 wird am 8. Oktober 2021 für Vorbestellungen verfügbar sein. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an uns!"

Zum Hintergrund: Das Modehaus Hermès verkauft eigene Armbänder für die Apple Watch . Apple hat neue Modelle auf der Keynote "California Streaming" angekündigt, diese aber genau wie die Apple Watch 7 "für diesen Herbst" versprochen.

Gleichzeitig kursieren im Netz erste Bilder von einem Gerät, das die Apple Watch Series 7 sein kann. Die Kollegen von "Macrumors" haben drei Bilder in einer Facebook-Gruppe von Watch-Enthusiasten entdeckt, der Autor sei anscheinend ein Mitarbeiter eines der Mobilfunkproviders, der die neuen Modelle unter realen Bedingungen ausprobieren soll. Mittlerweile sind die Bilder aus der Facebook-Gruppe gelöscht, finden sich jedoch im entsprechenden Artikel von "Macrumors".

Ursprüngliche Meldung vom 01. Oktober 2021:

Bereits vorgestern haben wir in diversen Apple Stores recherchiert und festgestellt , dass die Apple Watch Series 6 in manchen Varianten komplett ausverkauft ist – ein sicheres Zeichen, dass der Nachfolger, in diesem Fall Apple Watch 7 unmittelbar bevorsteht. Dies bestätigt nun der Leaker Jon Prosser , unter Hinweis auf Quellen aus der Presse. Demnach hat Apple die Journalisten vorgewarnt, dass Testgeräte bald verfügbar sein werden, allerdings ohne Angabe von näheren Terminen.

Laut Prosser kann die Vorbestellung bereits nächste Woche starten – für gewöhnlich setzt Apple den Freitag um 14 Uhr als Startschuss im Apple Store. Eine Woche später, also Mitte Oktober, wird die Auslieferung beginnen, wir rechnen mit dem 15. Oktober als ersten Verkaufstag.

Leicht veränderte Form und keine neuen Sensoren

Neben den fünf Farben für Aluminiumgehäuse (Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Rot bzw. Product(Red)) werden die Edelstahl- und Titanvariante verfügbar sein. Die Apple Watch aus Edelstahl bleibt bei der gleichen Farbauswahl wie Series 6: Silber, Gold und Grau, Space Schwarz in Apples Sprech. Die Titan-Uhr kommt in Space Schwarz und Hell. Die neuen Armbänder sind im Store übrigens schon jetzt verfügbar.

Apple hat die neue Series 7 auf dem September-Event "California Streaming" vorgestellt. Ähnlich wie bei der Apple Watch Series 5 gab es in diesem Jahr keine neuen Sensoren oder andere neuen Gesundheitsfunktionen, Apple hat nur geringfügig das Gehäuse vergrößert und den neuen größeren Bildschirm spendiert. Im Inneren hat der Hersteller weiter an Akku und höchstwahrscheinlich am Prozessor gearbeitet, sodass die neue Uhr die Schnellladefunktion unterstützen wird, allerdings erst mit einem 20-Watt-Adapter. Die Akkulaufzeit bleibt im Vergleich zu Series 6 unverändert – bei einem normalen Verbrauch weist Apple 18 Stunden als durchschnittliche Akkulaufzeit auf.