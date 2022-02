Apple bietet Abhilfe für geringe Helligkeit bei XDR-Displays der Macbook Pro

Roman Loyola

Überhitzung könnte in manchen Situationen ein Problem werden. Was hilft: Fenster auf, Fenster zu.

Vergrößern Die neuen Macbook Pro mit Retina XDR. © Apple

Die jüngsten Macbooks Pro sind mit den fortschrittlichsten Laptop-Displays ausgestattet, die Apple je eingebaut hat, aber mit diesen High-Tech-Spezifikationen kommen auch einige High-Tech-Probleme. Als Reaktion auf Berichte über geringe Helligkeit hat Apple Wege aufgezeigt, wie man Displays reparieren kann, die nicht so funktionieren, wie sie sollten.



Apple hat ein Support-Dokument veröffentlicht, das sich mit einem Problem befasst, das bei den 14- und 16-Zoll Macbook Pro mit Liquid Retina XDR-Display oder dem Apple Pro Display XDR auftreten kann. Anscheinend können sich diese Bildschirme signifikant erwärmen, wenn die Helligkeit über einen längeren Zeitraum hoch ist und der Raum zu warm ist, sodass sie in den Energiesparmodus wechseln und die Helligkeit begrenzt wird.



Wenn Sie die Symbole auf der linken Seite in der Menüleiste oder im Menü "Anzeige" des Kontrollzentrums sehen, befindet sich Ihr Bildschirm im Energiesparmodus. Apple empfiehlt die folgenden Maßnahmen, um das Problem zu beheben:





Beenden Sie auf dem Macbook Pro mit Liquid Retina XDR-Display alle Anwendungen, die erhebliche Systemressourcen verbrauchen könnten.

Verwenden Sie den Referenzmodus "Apple XDR Display" oder "Pro Display XDR", es sei denn, Ihr aktueller Arbeitsablauf erfordert einen bestimmten Referenzmodus.

Senken Sie die Umgebungstemperatur des Raums.

Schließen oder verbergen Sie alle Fenster mit HDR-Inhalten.

Wählen Sie Apple Menü > Ruhezustand, um Ihren Mac in den Ruhezustand zu versetzen. Lassen Sie Ihren Bildschirm 5-10 Minuten abkühlen und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf der Tastatur, um Ihren Mac aufzuwecken.

Apple empfiehlt, den Apple-Support zu kontaktieren, wenn der Energiesparmodus und die eingeschränkte Helligkeit weiterhin bestehen und die Raumtemperatur unter 25° C liegt.