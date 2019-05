Apple bietet kostenlose Reparatur für alle Macbook-Tastaturen

Roman Loyola, Simon Lohmann

In den letzten Jahren hat Apple viel an seiner Macbook-Tastatur herum experimentiert. Die Meinungen darüber sind gespalten: Manche Kunden sind mit den neuen Tastaturmechanismen völlig zufrieden, andere schlagen sich mit Problemen unterschiedlichster Art herum. Jetzt lenkt Apple ein und will fehlerhafte Tastaturen reparieren – kostenlos und so schnell wie möglich.