Apple bringt Interview zu ”The Mandalorian” mit Jon Favreau

Der Produzent von "The Mandalorian" antwortet auf Fragen zur Entstehung der Disney+-Star-Wars-Serie und spricht etwa über den Bezug zu klassischen Samurai-Filmen.

Als großen Aufmacher für den App Store gibt es aktuell (zuletzt abgerufen am Freitag) ein Apple-Feature über ” Die Entstehung des Mandalorian ”, eines Kopfgeldjägers ganz im Star-Wars-Stil, der seinen Helm zumindest in den ersten beiden Folgen noch nicht abgesetzt hat und dies möglicherweise auch nach deren überlieferter Sitte später nicht tut. Gespielt wird er von ”Game of Thrones“-Star Pedro Pascal. Die Serie ist Teil des kürzlich auch in Deutschland gestarteten Streamingkanals Disney+.

”The Mandalorian“ ist die allererste ”Star Wars“-TV-Realserie überhaupt. Das Ergebnis sei ein noch nie da gewesenes ”Star Wars“-Erlebnis: eine düstere Reise in bislang unerforschte Gebiete der Galaxis. Die Szenerie wirkt dabei wie ein etwas heruntergekommener Space-Western im “Star Wars“-Universum. ”Die Serie sollte in der Zeit nach der Revolution spielen, um eine Art ’Mad Max‘-Version von Star Wars ausleben zu können“, meint Jon Favreau, der in seinem Büro in L.A. sitzt: ”Etwas abgedrehter und etwas weniger nerdig.“

Es folgt dann ein klassisches Frage-Antwort-Interview mit interessanten Aspekten, etwa dem Vergleich von Western und Samurai-Filmen mit der neuen Disney+-Serie, wenn etwa die Integrität des Helds auf eine harte Probe gestellt wird und dieser dabei eine Entwicklung zeigt. Auch auf die Frage, warum die Folgen nacheinander statt im ”Binge”-Stil alle gleichzeitig veröffentlicht werden, geht der Produzent ein. Und da es in der Tat eine Vielzahl an Referenzen und Anspielungen auf andere bekannte Star-Wars-Inhalte gibt, besonders in der zweiten Folge, dürfte echte Star-Wars-Fans in Verzückung versetzen, wie der Autor dieser Zeilen meint.

