Apple dominiert Liste der "100 besten Designs der Neuzeit"

Simon Lohmann

Von der Liste der 100 besten Designs der Neuzeit gehen gleich acht Pl├Ątze an Produkte oder Dienstleistungen von Apple. W├Ąhrend auch manche neue Apple-Produkte auf der Liste stehen, belegen vor allem ├Ąltere Apple-Ger├Ąte die ersten Pl├Ątze.

Vergr├Â├čern Acht von 100 Pl├Ątzen gingen an Apple. © Fortune

"Was braucht es, um eine Design-Ikone zu werden? Es geh├Ârt mehr dazu als gutes Aussehen".┬á

Mit diesem Grundsatz hat Fortune eine Liste mit 100 Produkten ver├Âffentlicht, die die gr├Â├čten Designs der Neuzeit umfassen. Dass Apple in dieser Liste eine nicht unwichtige Rolle spielt, wird vermutlich die wenigsten ├╝berraschen. Dass das Unternehmen aus Cupertino allerdings mit acht Auszeichnungen die gesamte Liste dominiert, vielleicht schon eher.┬á

Der erste Platz geht an Apples iPhone. Laut Fortune sei die unerm├╝dliche Innovation des Unternehmens im Hardware- und Software-Design der Grund f├╝r den Erfolg. Zudem handle es sich beim iPhone um "ein Ger├Ąt, das unsere Lebensweise ver├Ąndert hat".┬á

Vergr├Â├čern Das erste iPhone wurde 2007 von Steve Jobs vorgestellt. © Apple

Apples Macintosh-Computer wurde mit dem zweiten Platz ausgezeichnet, da dieser ma├čgeblich dazu beitrug, zu definieren, was sp├Ąter der Personalcomputer werden sollte.

Auf dem zehnten Platz landet der iPod, den Apple vor rund 19 Jahren auf den Markt brachte. Genau wie der Macintosh und das iPhone ver├Ąnderte auch der iPod die Art und Weise, wie wir Musik h├Âren. Die Nutzungsweise hat sich heutzutage nat├╝rlich stark ver├Ąndert. Mittlerweile produziert Apple n├Ąmlich nur noch den iPod Touch.

Vergr├Â├čern Der iPod hat die Art und Weise, wie wir Musik konsumiere, f├╝r immer ver├Ąndert. © Apple

Platz 14 geht an das Macbook Pro, das "kreative Profis von Workstation-Computern losbindet". Auch das Macbook Pro hat bereits einige Jahre auf dem Buckel. Vor 14 Jahren wurde das Macbook Pro als professioneller, tragbarer Mac eingeführt, der den PowerPC G4 ersetzte und somit die Intel Ära einleitete.

Vergr├Â├čern Das erste MacBook Pro wirkt im vergleich zu neuen Modellen recht klobig. © Wikipedia / Ildar Sagdejev

Nicht nur Apples Hardware steht auf der Liste der 100 besten Designs der Neuzeit. Mit dem App Store belegte das Unternehmen auch mit einer Software-Dienstleistung Platz 22. Fortune begr├╝ndete seine Entscheidung damit, dass der App Store iPhone-Besitzern die M├Âglichkeit gab, ihre Smartphones individuell anzupassen. Seit 2008 ist der App Store Apples zentrale Anlaufstelle f├╝r Inhalte, die speziell f├╝r das iPhone, iPad, Apple Watch und iPod Touch erstellt wurden. Bei einem Angebot von mehr als zwei Millionen Apps haben die Nutzer die Apps mehr als 100 Milliarden Mal heruntergeladen. iOS hat den Platz 26 belegt. Fortune lobte das Betriebssystem und nannte es "einfach zu bedienen, leistungsf├Ąhig genug, um damit ernsthaft zu arbeiten."

"Die Leistung eines iPhones in einem Paket, das nicht viel gr├Â├čer als eine Briefmarke ist". Mit dieser Bewertung schaffte es die Apple Watch auf Platz 46. Seit der Vorstellung im September 2014 hat sich die Uhr zur beliebtesten Smartwatch entwickelt, bei der Gesundheit und Fitness im Mittelpunkt stehen.┬á

Apple Pay ist die letzte Dienstleistung, mit der es Apple in die Liste geschafft hat. Fortune lobte Apple Pay f├╝r seine Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. ┬áDas Programm wurde 2014 in den USA eingef├╝hrt und ist seitdem in ├╝ber 50 L├Ąndern eingef├╝hrt worden. Apple Pay landete auf Platz 64.┬á

Weitere bemerkenswerte Erg├Ąnzungen der Liste sind Lego-Bausteine, der Sony Walkman und Ikeas Billy Regal.