Apple dominiert den Wearables-Markt

Peter Müller, Halyna Kubiv

Im dritten Quartal 2020 ist der Wearables-Markt laut der Marktforschungsfirma IDC stark gewachsen.

Vergrößern Apple Watch 3 mit LTE © IDG

Laut Gartner hat Apple im Septemberquartal den dritten Platz im Smartphonemarkt vorerst verloren, bei Wearables dominiert Cupertino aber weiter deutlich, berichten nun die Marktforscher von IDC . Apple hält demnach mit 33,1 Prozent nicht ganz ein Drittel des Gesamtmarktes, der im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um satte 35,1 Prozent zugelegt. Vor allem die Apple Watch und die Airpods trieben das von der Corona-Pandemie begünstigte Wachstum, aber auch Smartwatches von Samsung hätten dazu wesentlich beigetragen.

Der Gesamtmarkt der Wearables ist laut IDC um rund 35 Prozent im Vergleich zu dem Vorjahresquartal gewachsen. Während im Q3 2019 die Marktforschungsfirma knapp 92,5 Millionen Auslieferungen gezählt hat, waren es im Q3 2020 schon 125 Millionen ausgelieferte Geräte. Zu den Wearables zählt IDC Smartwatches, Fitness-Tracker und smarte Kopfhörer, die zusätzliche Funktionen wie Anbindung an die smarten Assistenten erlauben und nicht nur Audio-Funktionen anbieten. Das Wachstum bei Apple in absoluten Zahlen (der Auslieferungen) war ebenfalls beachtlich: 41,4 Millionen Wearables hat die Firma im Q3 2020 ausgeliefert, im Q3 2019 waren es noch 29,8 Millionen Geräte.

Dass der Markt der Wearables so stark gewachsen ist, hat mehrere Gründe: Zum einen sinken die Ausgaben für Freizeit-Aktivitäten wie Ausgehen, Reisen etc. aus bekannten Gründen. Die frei werdenden Mittel investieren Verbraucher laut IDC zum Teil auch in Elektronik. Die verfügbaren bzw. erlaubten Sportarten wie Joggen verleihen auch zum Tragen eines Fitness-Trackers oder einer Smartwatch. Die Hersteller haben diese Nachfrage mit den neuen Produkten befriedigt, nicht nur mit der Apple Watch Series 6 im oberen Preissegment. Mit der Apple Watch SE ist ein starker Mitbewerber in der mittleren Preisklasse erschienen, nach IDC gibt es momentan für jeden etwas dabei.