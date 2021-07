Apple droht, keine iPhones mehr in UK zu verkaufen

Peter Müller

Ein Streit um zwei Patente im Vereinigten Königreich (UK) könnte Apple dazu bringen, die Inseln zu verlassen. Es geht um sieben Milliarden US-Dollar, die Apple zahlen soll.

Apples Patentstreit mit Optis Cellular Technolog im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK) droht zu eskalieren. Apple lässt nach einem für Cupertino nachteiligem Urteil des höchsten Gerichts des Landes offen, den Markt zu verlassen, um eine "unfaire" Lizenz nicht bezahlen zu müssen.

Das Gericht hatte befunden, dass Apples iPhones mindestens zwei Patente des Klägers Optis verletzten, die Technologien beschreiben, die iPhones bei der Verwendung mit 3G- und 4G-Mobilfunknetzen einsetzen. Im kommenden Jahr ist die Gerichtsverhandlung angesetzt, in der die Höhe der an Optis fälligen Lizenzzahlungen verhandelt werden. Obwohl die fraglichen Patente nur im UK gelten, soll Apple für weltweite Verkäufe seiner Produkte bezahlen. Bis zu sieben Milliarden US-Dollar kann Apple das kosten, berichtet die "Mail on Sunday" .

Erst Brexit, dann Elfmeterschießen verloren, jetzt droht der Apple-Ausstieg

Richter Meade hält eine radikale Reaktion Apples jedoch für unwahrscheinlich, die Anwältin des iPhone-Herstellers lässt die Optionen aber offen: "Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist... Apples Position ist, dass es tatsächlich in der Lage sein sollte, über die Bedingungen nachzudenken und zu entscheiden, ob es kommerziell richtig ist, sie zu akzeptieren oder den britischen Markt zu verlassen. Es kann Bedingungen geben, die vom Gericht festgelegt werden, die einfach kommerziell inakzeptabel sind."

Ob Apple seine Drohung wahr macht oder ob sie implizite Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzzahlen haben wird, weiß man erst im nächsten Jahr. Interessant ist jedoch, dass Apple auf einen Markt wie UK zu verzichten bereit sein könnte.