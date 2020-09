Apple entwickelt eigene Mundschutz-Masken

Halyna Kubiv

Das Designer-Team, das normalerweise an iPhones und iPads arbeitet, hat Apple für die Entwicklung von MNS-Masken eingesetzt.

Vergrößern Atemschutzmaske © Shutterstock / Blackday

Anscheinend hat Apple in den letzten Monaten neben den für sich gewöhnlichen Projekten wie das iPhone oder iPad an einer Mund-Nasen-Schutz-Maske für seine Mitarbeiter gearbeitet. Dies berichtet " Bloomberg ", mittlerweile hat Apple dies ebenfalls bestätigt. Das gleiche Hardware-Design-Team, das bei der Entwicklung eines iPhone 13 oder der nächsten Generation von Macbooks eingesetzt ist, hat eine Schutzmaske für die Apple-Mitarbeiter entwickelt, die sich waschen und wieder benutzen lässt – bis zu fünfmal kann man die Maske nach Angaben von Apple reinigen und verwenden. Bei der Herstellung setzt Apple auf alternative Stoffe, die die Lieferung der gewöhnlichen Masken für medizinische Zwecke nicht beeinflussen werden.

Die Maske setzt sich demnach aus drei Schichten, die die Aerosole und größere Tropfen filtern sollen. Laut den Berichten sieht man der Apple Face Mask deutlich an, dass sie von Apple-Designer geschaffen wurde. Die neuen Masken will das Unternehmen in den kommenden zwei Wochen an eigene Mitarbeiter, wohl zunächst in den Apple Stores vor Ort verschicken.

Eine andere Art von Maske, die Apple-Mitarbeiter demnächst bekommen, stammt von einer Dritt-Firma, Clear Mask löst das Problem für hörgeschädigte Menschen, die von den Lippen ablesen müssen, was andere sagen. Apple forscht jedoch weiter zum Problem der transparenten Mundschutz-Masken.

Gleich am Anfang der Pandemie hat Apple mit eigenen Kapazitäten Gesichtsschilder produziert und gespendet , eine Blaupause dafür findet sich im Support-Bereich.

Apple hat schon in Vergangenheit Alltagsgegenstände entwickelt oder gar patentiert, so gibt es ein Patent für eine runde Pizza-Schachtel, die in Apple Café im Apple Park serviert wird. Die umweltfreundliche Einkaufstasche , die vor einigen Jahren die herkömmliche Plastiktüte ersetzt hat, ist ebenfalls patentiert.