Apple erklärt Adapter für Thunderbolt 3 und USB-C an Mac und iPad Pro

Thomas Hartmann

Apple macht es praktisch: Nur ein Anschluss an Mac oder iPad Pro sollen reichen, um alle anderen Geräte damit zu verbinden. Faktisch bedeutet das aber: Adapterkauf. Doch welchen?

Zunächst zählt Apple in seinem Support-Artikel auf, welche Mac-Modelle mit Thunderbolt-3-Anschlüssen ausgestattet sind, darunter iMacs, Mac mini (2018) und bestimmte Macbooks. Verfügt der Mac nur über einen dieser Anschlüsse, dann handelt es sich um ein Macbook mit USB-C, der alle Anschlussmöglichkeiten mit Ausnahme der in diesem Artikel genannten Thunderbolt-Lösungen unterstütze.

Zunächst bietet Apple Hilfen an, um optisch und aus der textlichen Beschreibung den eigenen Stecker am Kabel zu identifizieren, und welche Möglichkeiten oder Notwendigkeiten für eine Verbindung mit einem Display oder einem anderen Gerät daraus ergeben. Die angebotenen Lösungen umfassen Thunderbolt 3, USB-C, die älteren Thunderbolt-Lösungen, Mini-Display-Port, Display-Port, HDMI, VGA, Ethernet, USB-A sowie DVI. Für alle Zwecke wird beschrieben und empfohlen, welche Arten von Adaptern hierfür nötig sind, um sie mit einem entsprechenden Port und Gerät zu verwenden. Apple selbst bietet Adapter an, verweist aber auch auf Drittanbieter wie Belkin.

