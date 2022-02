Apple führt geschlechtsneutrale Stimme für Siri ein – So klingt sie

Michael Simon, Kris Wallburg

Apple fügt eine fünfte amerikanische Siri-Stimmenoption hinzu, die nicht explizit männlich oder weiblich ist.

Vergrößern Siri wird um eine geschlechtsneutrale Stimme ergänzt - zumindest im englischsprachigen Raum.

Wenn iOS 15.4 in ein paar Wochen auf Ihrem iPhone landet, wird es eine Menge neuer Funktionen zu entdecken geben: Face-ID mit einer Maske, Tap to Pay, neue Emoji und Universal Control auf dem iPad. Aber es wird eine kleinere Änderung geben, die ebenso bedeutsam ist: eine neue Siri-Stimme.

Die neue Stimme, die als Teil der vierten Beta von iOS 15.4 veröffentlicht wurde, heißt einfach Amerika (Stimme 5). Beim Anhören fällt auf, dass sie etwas androgyn klingt und sich nur schwer als männlich oder weiblich zuordnen lässt. Im Rahmen seiner Bemühungen um Vielfalt hat Apple laut Axios "ein Mitglied der LGBTQ+-Community" mit der Aufnahme der neuen Siri-Stimme beauftragt. Und so klingt sie:

Es ist nicht klar, ob die neue amerikanische Stimme auch für die anderen Sprachvarianten verfügbar sein wird. Apple bietet fünf amerikanische Stimmen an und nur zwei für alle anderen Sprachen.

"Wir freuen uns, eine neue Siri-Stimme für englischsprachige Nutzer einzuführen, die ihnen mehr Möglichkeiten gibt, eine Stimme zu wählen, die zu ihnen passt", so Apple in einer Erklärung. "Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich jeden Tag auf Siri, um Dinge zu erledigen, also arbeiten wir daran, dass sich das Erlebnis so persönlich wie möglich anfühlt."

Apple hat im vergangenen Jahr die weibliche Standardstimme in iOS 14.5 entfernt und drei neue Stimmen hinzugefügt, darunter zwei Optionen, die von schwarzen Schauspielern aufgenommen wurden. Damals sagte Apple, die neuen Stimmen seien "eine Fortsetzung von Apples langjährigem Engagement für Vielfalt und Inklusion sowie für Produkte und Dienste, die die Vielfalt der Welt, in der wir leben, besser widerspiegeln."

Um Siris Stimme zu ändern, gehen Sie in die App "Einstellungen", dann "Siri & Suchen" > "Siri-Stimme" und wählen Sie die gewünschte Stimme aus. In Deutschland stehen derzeit zwei Optionen zur Verfügung, je eine männliche und eine weibliche Stimme.