Apple geht es um Profit – um jeden Preis

Jason Snell

Apple jubelt regelmäßig, wie viel Entwickler mit dem App Store und an den Apps verdienen. Doch die Beziehung wird zunehmend angespannter.

Vergrößern App Store Awards © Apple

Was sind Dritt-Entwickler für Apple wert? Was ist den Entwicklern der Zugang zu Apples Plattform wert? Während diese Frage im vergangenen Jahr in den Niederlanden zu Streitigkeiten, Gerichtsverfahren und Regulierungen im Zusammenhang mit Dating-Apps geführt hat, geht es im Kern um Folgendes: Das iPhone und sein App Store haben eine enorme Menge Geld eingebracht, und wie so oft möchten alle Beteiligten mehr davon.

Zumindest im Moment ist klar, dass Apple beschlossen hat, sich gegen jede gerichtliche oder behördliche Kürzung der Einnahmen aus dem App-Store-Ökosystem zu wehren. (Apple selbst hat seinen Anteil bereits einige Male freiwillig gesenkt, unter anderem für Abonnements, die länger als ein Jahr laufen, und für Entwickler, die weniger als eine Million Dollar Umsatz machen).

Klar ist auch, dass Apple die 30 Prozent, die es von den meisten App-Store-Transaktionen einnimmt, nicht als Gebühr für den Betrieb des App Store und die Verwaltung seiner Finanzen ansieht. Stattdessen ist Apple der Ansicht, dass es sich dabei um Geld handelt, das Apple für die Erstellung und Pflege des iPhones als Plattform für Drittanbieter-Anwendungen geschuldet wird. Dabei geht es nicht nur um Kreditkartentransaktionen, die Bandbreite von Servern und die Gehälter der Genehmigungs- und Redaktionsteams des App Store. Es geht um Xcode, Dokumentation und Beziehungen zu den Entwicklern. Und vor allem ist es der Zugang zu einer Milliarde Menschen, die ihre iPhones nutzen und lieben.

Feiern wie im Jahr 2007

Als Apple das iPhone vorstellte, gab es noch keinen App Store. Von dem Moment an, als das iPhone angekündigt wurde, spekulierte jeder, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ein App Store eingerichtet würde. Und etwas mehr als ein Jahr später kündigte Apple an, dass es Entwicklern erlauben würde, iPhone-Apps zu erstellen und sie im App Store zu verkaufen .

Stellen Sie sich nun das iPhone ohne den App Store vor. Im ersten Jahr des iPhone war es ein großartiges, aber bemerkenswert eingeschränktes Gerät. Wenn man etwas nicht mit einer der begrenzten Apple-Apps oder in Safari machen konnte, ging es einfach nicht. Das iPhone war ohnehin ein Phänomen, aber mit der Veröffentlichung des App Store wurde alles noch viel intensiver.

Der App Store kombinierte die Technologie, die für den Verkauf von Songs auf iTunes entwickelt wurde, mit dem heißesten neuen Produkt der Welt. Vor allem aber machte er es normalen Menschen leicht (und ich wage zu behaupten, dass es Spaß macht), Software zu kaufen und zu installieren. Es war eine Offenbarung, die nicht nur Apple zu unvorstellbaren Erfolgen verhalf, sondern auch Unternehmen und Karrieren in der App-Entwicklergemeinde begründete.

Aber das ist keine Einbahnstraße. Ein App Store ohne Apps ist irrelevant. Es ist Apples Verdienst, den App Store aufgebaut und das iPhone zu einer begehrten Plattform gemacht zu haben, aber ohne Apps ist das iPhone auch nicht das iPhone. Apple benötigt auch Entwickler.

Und doch hat Apple seltsamerweise nicht angeboten, den Entwicklern einen überdimensionalen Scheck in Höhe von 30 Prozent der iPhone-Einnahmen auszustellen. (Fürs Protokoll: Das wären letztes Jahr etwa 60 Milliarden Dollar gewesen.) Das Unternehmen behält das ganze Geld für sich selbst. Und deshalb neige ich dazu, mich auf die Seite der Entwickler zu stellen, die argumentieren, dass Apple zu viel Geld aus ihren App-Store-Verkäufen einnimmt.

Ein gefährliches Spiel

Wenn also Apple (und Google, um niemanden zu vergessen) erklärt haben, dass es bei 30-prozentigen Gebühren für die App Stores nicht wirklich um den App Store geht, sondern um den Preis für den Zugang zu Plattformen und Entwickler-Tools, was kommt dann? Wenn Epic Games sein eigenes Kreditkartenbezahlsystem für Fortnite entwickeln darf, Apple aber rechtlich dazu berechtigt ist, einen großen Teil dieser Einnahmen zurückzufordern, dann hat sich nichts geändert.

Deswegen spielt Apple hier ein gefährliches Spiel. Indem es eine harte Linie vertritt und erklärt, dass es Anspruch auf einen Teil der Einnahmen hat, die durch seine Plattformen generiert werden, verschiebt es nur das Ziel für seine Gegner. (Nebenbei bemerkt: Finden Sie es nicht interessant, dass Apple nicht versucht hat, einen Teil der Werbeeinnahmen auf iOS zu übernehmen? Vielleicht ist es sein langfristiger Plan, die App-Tracking-Transparenz zu nutzen, um alle "Drittanbieter"-Werbung aus dem Store zu drängen und sie dann durch "vertrauenswürdige Erstanbieter"-Werbung von Apple zu ersetzen).

Was ist also das Schlimmste, was passieren könnte? Ich kann mir vorstellen, dass Apple darauf setzt, dass die Regierungen iOS und Android nicht nationalisieren. Es ist auch schwer vorstellbar, dass die Regierungen so tief in die Geschäfte von Apple und Google eingreifen, dass sie ihnen vorschreiben, wie viel sie für den Zugang zu ihren Plattformen verlangen dürfen – aber es sind schon seltsamere Dinge passiert.

Möglicherweise steuern wir auf eine Zukunft zu, in der das iPhone dem Mac sehr viel ähnlicher ist. Wo Sideloading und alternative App-Stores erlaubt sind. Letztendlich werden all diese Änderungen die finanziellen Beziehungen zwischen Apple und den App-Entwicklern aber vielleicht gar nicht verändern. Wenn man sich ansieht, wie Apple seine Mac-Sicherheitsarchitektur aufgebaut hat, müssen Apps standardmäßig von einem autorisierten Apple-Entwickler signiert und von Apples Servern beglaubigt werden. Mit anderen Worten: Apple behält sich das Recht vor – im Namen der Sicherheit, wohlgemerkt – jede App oder jeden Entwickler zu sperren, die ihm nicht gefallen. Und es mag niemanden, der Apple nicht seinen Anteil zahlt.

Gift oder Heilmittel – die Dosis macht's

Solange es keine spezielle Gesetzgebung gibt, die es Apple verbietet, für den Zugang zu seiner Plattform Gebühren zu erheben – oder zumindest die ernsthafte Androhung einer solchen Gesetzgebung –, ist es schwer vorstellbar, dass Apple in diesem Kampf nachgibt.

Was seltsam ist. Der Großteil der Einnahmen von Apple stammt aus Bereichen, die weit vom App Store entfernt sind. Das Ergebnis fortgesetzter Maßnahmen gegen Apple wird vielleicht nicht zu einer Verringerung von Apples Anteil führen, aber es wird Apple wahrscheinlich trotzdem dazu zwingen, mehr Zugang zu seiner Plattform zu gewähren. Die Nutzer könnten von einer größeren Auswahl an Apps profitieren, was zu begrüßen ist, aber es ist schwer vorstellbar, dass die Nutzererfahrung insgesamt komplizierter und verwirrender wird – und unsere Geräte möglicherweise weniger sicher sind.

Für ein Unternehmen, das von sich behauptet, es wolle seine Kunden begeistern, hat es sich immer dafür entschieden, die Einnahmen aus dem App Store zu maximieren. Warum sonst kann man z. B. keine Kindle-Bücher in der Kindle-App kaufen? Apple kümmert sich mehr um seinen Schnitt und darum, iPhone-Nutzer zu Apple Bücher zu drängen, als darum, dass das iPhone das schlechteste Gerät ist, auf dem man Kindle-Bücher nutzen kann.

Wenn ich verzweifelt klinge, dann deshalb, weil ich es bin. Apple wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, das Geld zu verlieren, das Apple nach seiner eigenen Auffassung zusteht. Doch Entwickler von Drittanbietern haben dazu beigetragen, das iPhone zu dem zu machen, was es ist, und Apple profitiert gewaltig davon. Die Regulierungsbehörden stellen Apple weiterhin auf die Probe, aber die Ergebnisse werden nur zu mehr Komplexität führen, ohne dass Entwickler oder Verbraucher wirklich davon profitieren.

Sicher ist, dass Apple auch weiterhin sein Geld bekommt, so sicher wie die Sonne im Westen untergeht. Und es scheint, dass nichts – kein Sinn für Fairness, keine Angst vor schlimmeren Sanktionen, keine Sorge um zusätzliche Frustration für Entwickler und Komplexität für Nutzer – dem im Wege stehen wird.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" .