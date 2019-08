Apple gibt Tipps: So pflegen Sie Ihre Apple Card richtig

Panagiotis Kolokythas

Die Apple Card verkratzt leicht. Und weil Apple Card nicht irgendeine Kreditkarte ist, gibt Apple auch gleich Pflege-Tipps.

Vergr├Â├čern Apple Card neigt zu Kratzern und mag kein Leder und Denim © Apple

Bei Apple ist jedes Produkt etwas Besonderes und auch die neue Kreditkarte Apple Card, die in den USA bereits verf├╝gbar ist, ist nicht einfach nur aus schn├Âdem Plastik und neigt daher schneller zu Kratzern. Auf der Support-Seite "So s├Ąubern Sie Ihre Apple Card" verr├Ąt Apple weitere Details und gibt auch Pflegetipps f├╝r seine Kreditkarte.



Dort verr├Ąt Apple, dass das wei├če Finish der Kreditkarte durch ein mehrlagiges Beschichtungsverfahren erreicht wird, welches dem Titan-basierenden Material hinzugef├╝gt werde. Wenn die Titan Apple Card mit hartem Material oder Oberfl├Ąchen in Kontakt komme, k├Ânnte die Oberfl├Ąche besch├Ądigt werden.

Wer die Apple-Kreditkarte in der Hand h├Ąlt, verschmutzt die Oberfl├Ąche mit seinen Fingern. Apple empfiehlt, in solchen F├Ąllen die Oberfl├Ąche mit einem weichen, leicht feuchten und fusselfreien Mikrofasertuch zu s├Ąubern. Anschlie├čend sollte ein weiches Mikrofasertuch mit Alkohol befeuchtet und dann die Karte vorsichtig abgewischt werden.

Auf keinen Fall sollten zur Reinigung Fenster- oder Haushaltsreiniger, L├Âsungsmittel, Ammoniak, Scheuermittel oder Druckluft genutzt werden. Zus├Ątzlich warnt Apple: "Einige Stoffe wie Leder und Denim k├Ânnen zu dauerhaften Verf├Ąrbungen f├╝hren, die sich dann nicht mehr entfernen lassen.

So sollte die Apple Card gelagert werden

Auch f├╝r das Mitf├╝hren der Titan Apple Card gibt Apple wertvolle Tipps. Sie sollte nur in Brieftaschen und Taschen gesteckt werden, die ├╝ber ein weiches Material verf├╝gen. "Legen Sie Ihre Karte in einen Steckplatz in Ihrer Brieftasche, ohne eine andere Kreditkarte zu ber├╝hren. Wenn zwei Kreditkarten in den gleichen Steckplatz gelegt werden, k├Ânnte Ihre Karte verkratzt werden", warnt Apple.

Au├čerdem d├╝rfe die Titan Apple Card nicht in der N├Ąhe von Magneten abgelegt oder gelagert werden, was aber f├╝r alle derartige Bankkarten gilt. Die Lagerung in der N├Ąhe eins Magneten k├Ânnte zu einer Entmagnetisierung des Magnetstreifens f├╝hren. Generell sollte eine Apple Card auch nicht in eine Tasche gelegt werden, in der sich auch beispielsweise Schl├╝ssel oder M├╝nzgeld befinden.

Die meisten dieser Tipps gelten eigentlich f├╝r so ziemlich alle Karten, die man mit sich herumtr├Ągt, aber Apple will offenbar sichergehen, dass die Apple-Card-Besitzer ihren neuen Schatz schonend behandeln.

Lesetipp: Wer die Apple Card wirklich braucht