Apple hat ein Stalker-Problem mit Airtags – das wäre die Lösung

Apples Ortungsgeräte funktionieren wirklich gut. Leider zu gut bei Aufgaben, für die sie nicht gemacht sind.

Als Apple letztes Jahr im April letzten Jahres endlich die lang erwarteten Airtags herausbrachte, war das ein willkommenes neues Accessoire im Sortiment. Endlich ist ein offizieller Apple-Tracker für Alltagsgegenstände ohne Chip verfügbar – Schlüssel, Rucksäcke, Handtaschen, einfach alles. Am Tag der Markteinführung hielten wir den Preis für den Schlüsselanhänger, der genauso viel kostete wie der Airtag selbst, noch für das größte Problem.



Every move you make … I'll be watching you

Aber fast sofort gerieten die Airtags aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen. Zunächst gab es Befürchtungen wegen des Batteriefachs, das relativ leicht zu öffnen ist und kleinen Kindern einer potenziellen Erstickungsgefahr aussetzt. Apple reagierte darauf mit einer Warnung auf seiner Website, Airtags von Kindern fernzuhalten, und wird das Design in künftigen Versionen wahrscheinlich optimieren.

Dringlichere Probleme ergeben sich im Zusammenhang mit unerwünschter Verfolgung. Eine Reihe von Polizeiberichten hat auf einen beunruhigenden Trend hingewiesen, dass Diebe und Stalker Airtags verwenden, um ihre potenziellen Opfer zu verfolgen. Zunächst gab das York Regional Police Department eine Erklärung heraus, in der die Verwendung von Airtags zur Verfolgung von Luxusfahrzeugen von Parkplätzen bis zu Wohnhäusern beschrieben wurde. Dann fand der Besitzer eines Dodge Charger in Detroit einen Airtag auf der Unterseite seines Fahrzeugs. Und es gibt wahrscheinlich noch Dutzende weitere, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben.

Es sind nicht nur Autos, die geortet werden. Das Bademodenmodel Brooks Nader von "Sports Illustrated" meldete sich auf Instagram, nachdem ihr mitgeteilt worden war, dass ein unbekannter Airtag mit ihr unterwegs war, nachdem sie eine Bar in New York City verlassen hatte. Und sie ist nicht allein. Zahlreiche Frauen wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Airtags mit ihnen reisen, seit das Produkt vor weniger als einem Jahr auf den Markt gekommen ist.

Glücklicherweise konnte Nader den Tracker ohne Zwischenfälle deaktivieren, und es gibt keine dokumentierten Berichte über Gewalttaten, nachdem jemand mit einem Airtag geortet worden war. Ihr Schicksal zeigt jedoch, wie Menschen Airtag auf ruchlose Weise nutzen können, die nicht auf der Airtag-Website von Apple aufgeführt sind, und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis jemand einen Airtag zur Begehung eines Gewaltverbrechens nutzen kann.

Das System funktioniert zwar wie beabsichtigt, aber es ist klar, dass Apple den Airtag auf sinnvolle Weise modifizieren muss, um die Möglichkeiten der Verfolgung von Personen zu beseitigen. Für die drei größten Probleme bieten sich aber konkrete Lösungen an:



Lösung: Verkürzung der Benachrichtigungszeit

Um Personen darüber zu informieren, dass ein unbekannter Airtag mit ihnen reist, sendet Apple eine Benachrichtigung an ihr iPhone, um sie zu warnen. Dann kann der Benutzer einen Ton abspielen, um den Airtag zu lokalisieren, ihn zu deaktivieren und die Weitergabe seines Standorts zu beenden.

Es ist ein großartiges System, das sich in der Praxis bewährt hat, aber es dauert zu lange, bis es auf dem iPhone ankommt. Apple schätzt, dass es zwischen vier und acht Stunden dauert, bis ein Alarm gesendet wird, was eine potenziell tödliche Zeitspanne sein kann. Wenn Apple die Zeit, die bis zum Erscheinen der Benachrichtigung vergeht, auf weniger als eine Stunde verkürzen würde, könnte es die Möglichkeit einschränken, dass Menschen die Funktion als Stalking-Tool nutzen.

Natürlich kann es gelegentlich zu Fehlalarmen kommen, wenn man sich mit Freunden trifft oder in einem Club ist, aber das könnte dadurch verhindert werden, dass der Timer erst gestartet wird, wenn man sich ein Stück entfernt (z. B. 30 Meter). Außerdem wird der Airtag dadurch als Stalking-Gerät viel weniger effektiv.

Lösung: Erstellen Sie eine gute Android-App

Apple hat sein Versprechen, eine Airtag-Tracking-Android-App auszuliefern, so weit wie möglich erfüllt. Die Android-App ist kaum mehr als eine Schaltfläche zum Scannen der Umgebung nach Trackern in der Nähe. Sie führt keine Hintergrundsuche durch und gibt auch keine Push-Benachrichtigungen aus. Android-Benutzer können mit ihr auch keine Gegenstände im "Wo ist?"-Netzwerk verfolgen oder kompatible Geräte einrichten.

Es ist verständlich, dass Apple nicht viel Aufwand in Apps für konkurrierende Plattformen stecken möchte, aber da sich die Berichte über Airtag-Missbrauch häufen, sollte das Unternehmen diese Haltung vielleicht überdenken. Der Airtag könnte ein großartiges plattformübergreifendes Zubehör sein, das Android-Nutzer in das Apple-Ökosystem einführt, indem es einfach die App "Wo ist?" im Google Play Store hinzufügt. Sie können sich bereits über Chrome bei Ihrem iCloud-Konto anmelden, um auf einem Android-Telefon in begrenztem Umfang auf "Wo ist?" zuzugreifen, sodass es nur noch eine Frage des Designs einer App ist, die den Zugriff erleichtert.

Problem 3: Ein unbekannter Airtag gibt möglicherweise einen ganzen Tag lang keinen Ton von sich

Nicht jeder schaut alle paar Minuten auf sein Handy, und manche Leute achten gar nicht auf Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen. Aber sie werden aufmerksam, wenn sie ein seltsames Piepen in ihrer Nähe hören.

Wir wissen, was Sie jetzt denken – und Sie haben recht: "Aber Airtags piepten doch ständig!" Sicher, es könnte einige Ärgernisse geben, aber wir wetten, dass die Zahl der Fälle, in denen Menschen Airtags gemeinsam nutzen, ziemlich gering ist. Außerdem ermöglicht Apple, den Alarm bei bekannten Airtags, die von Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden, zu deaktivieren, sodass der Ton in neun von zehn Fällen eine Warnung und keine Belästigung ist.



Es ist nicht so, dass Airtags nicht gut funktionieren. Ganz im Gegenteil, sie funktionieren so gut, dass Apple vielleicht nicht vorausgesehen hat, wie leicht sie missbraucht werden können. Aber mit ein paar Verbesserungen könnte Apple die Aufmerksamkeit wieder auf den richtigen Umgang damit lenken.