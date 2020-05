Apple kauft AI-Firma Inductiv für Siri-Verbesserung

Halyna Kubiv

Nach Berichten von Bloomberg hat Apple bereits im April die AI-Firma Inductiv übernommen.

Vergrößern Inductiv Inc © Inductiv Inc.

Apple hat bereits gegenüber der Publikation die Übernahme von Iductiv mit einem Standard-Satz bestätigt: "Apple übernimmt von Zeit zu Zeit kleine Firmen, wir kommentieren unsere Pläne oder Gründe nicht". Die beiden Mitbegründer von Inductiv Inc. sind gleichzeitig Universitätsprofessoren: Ihab Ilyas lehrt an der Universität von Waterloo, Kanada, Theodoros Rekatsinas ist Assistenz-Professor an der Universität Wiskonsin-Madison. Sie beide haben ihre Arbeitsstellen auf Linkedin nicht geändert, drei andere Mitarbeiter ( Josh McGrath , Mina Farid , Ryan Clancy ) geben jetzt auf der Plattform an, seit April 2020 bei Apple zu arbeiten.

Wie schon der Name der Firma "Inductiv" verrät, hat sie an einer Technologie gearbeitet, die in den großen Datenmengen Fehler aufspüren und diese beseitigen kann. Etwas mehr verrät die Information zu den Forschungsfeldern von Ihab Ilyas, einem der Mitbegründer: Er forscht in Bereichen Big Data Quality, Machine Learning und Data Curation, Uncertain Data Management. Ihab Ilyas ist ebenfalls der Mitbegründer eines ähnliches Startups namens Tamr, das sich mit Datenbereinigung beschäftigt.



Es ist demnach nicht schwer zu erraten, wohin der neueste Kauf von Apple einzahlen wird: in die Verbesserung von Siri. Apple baut seit 2018 den Bereich kontinuierlich auf bzw. um, mit Ruslan Salakhutdinov wurde ein Uni-Professor eingestellt, der seine Forschungsergebnisse publizieren darf, noch bevor sie in fertige Produkte einfließen, für Apple ein ungewöhnlicher Schritt in Richtung Transparenz, aber notwendig um Akademiker zu halten. Mit John Gianandrea hat Apple sogar einen führenden Ingenieur von Google abgeworben, dieser hatte sehr bald nach seiner Einstellung in die Führungsetage von Apple eingestiegen, was von der Bedeutung zeugt, die Apple Siri und der unterliegenden Technologie beimisst.