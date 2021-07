Apple kehrt auf NAB zurück – mit Überraschung im Gepäck?

Peter Müller

"We don't believe in tradeshows" – Apples ewiges Mantra bekommt Löcher. Zumindest in diesem Jahr.

Vergrößern NBA © NBA

Apple will im Jahr 2021 erstmals seit 2011 wieder auf der NAB-Show in Las Vegas im Oktober teilnehmen. Die Messe der National Association of Broadcasters dreht sich um Medienproduktion und Distribution, zu den Ausstellern gehören etwa Disney, Netflix, NBC, ABC oder Hulu, ebenso finden sich Facebook, Epic Games oder das LAPD vom 9. bis 13. Oktober in Las Vegas ein.

Apple hatte im April 2011 bei seinem letzten Besuch der NAB die 64-Bit-Version seines Videoschnittprogramms Final Cut Pro X vorgestellt. Seither hat sich aber etwas verändert, Apple stellt nicht nur Hardware und Software für die Produktion von Inhalten bereit, sondern ist selbst zum Streamer geworden.

Doch könnte der Anlass für Apples Teilnahme wieder eine Neuerung in der Software sein, spekuliert unser Macworld-Kollege Michael Simon . Denn es gibt eigentlich keinen Grund, dass Final Cut Pro nicht auch auf einem iPad laufen könnte, zumindest auf dem iPad Pro von 2021, das den gleichen M1-Chip nutzt wie etwa Macbook Pro 13'' oder iMac 24''. Der Oktober-Termin liegt etwa vier Wochen nach dem vermuteten für die Vorstellung neuer iPhones, diese könnte Apple auf der NAB ebenso in den Fokus rücken, als ideales Werkzeug für Filmer.