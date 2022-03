Apple konsequent gegen Russland – aber was ist mit China?

Jason Snell, Kris Wallburg

Für Apple ist es unglaublich schwierig, die Verbindungen nach China zu kappen – selbst in Zeiten des Konflikts.

Vergrößern China ist für Apple nicht nur als Markt wichtig, sondern auch für die Produktion. © Shutterstock.com/nikkimeel

Die Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine war beispiellos: von finanziellen Sanktionen über beschlagnahmte Vermögenswerte bis hin zur Entfernung der vom russischen Staat finanzierten Medien aus den sozialen Netzwerken. Einer der interessantesten Vorfälle ereignete sich am Dienstag, als Apple in einer Erklärung mitteilte , dass es "alle Produktverkäufe in Russland gestoppt" und RT News und Sputnik News aus dem App Store außerhalb Russlands entfernt habe. Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premierminister der Ukraine, rechnete Tim Cook diesen Schritt hoch an .

Ich begrüße es, dass sich Apple mit vielen Regierungen und Unternehmen zusammenschließt, um die Beziehungen zu Russland abzubrechen. Aber täuschen Sie sich nicht: Apple kann es sich leisten, dies zu tun. Das Unternehmen verdient zwar Geld in Russland, kann es sich aber auch leisten, das Land zu verlassen – und zwar dauerhaft, wenn es nötig ist.

Das kann Apple bei China nicht, sollte dieses Land beschließen, ähnlich zu handeln wie Russland.

Der Worst-Case

Seit Jahrzehnten herrscht weltweit Besorgnis über den Status Taiwans, einer unabhängigen Demokratie, die von China als wesentlicher Teil Chinas betrachtet wird. Was wäre, wenn China beschließen würde, Taiwan mit Gewalt zu erobern? Ein Szenario, das Militärstrategen - und die Bevölkerung Taiwans - seit langem beunruhigt.

Wenn China versuchen würde, die Kontrolle über Taiwan zu übernehmen, würde sich die Welt angesichts der großen Herausforderungen nicht besonders um das Schicksal eines einzelnen Technologieunternehmens kümmern. Aber die Beziehungen zwischen Apple und China sind so eng, dass das Unternehmen unabhängig von den Gründen für eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China in eine schwierige Lage geraten würde. Ein Abbruch der Beziehungen, wie er am Dienstag mit Russland erfolgte, käme nicht in Frage.

"We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia." https://t.co/zVh60Pls6N — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022

Zwei Arten von Abhängigkeiten

Tim Cook setzt schon seit langem auf China . Unter seiner Leitung hat Apple seine Einzelhandelspräsenz in China ausgebaut, iOS-Unterstützung für chinesische soziale Netzwerke und Funktionen hinzugefügt und ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut - nicht nur mit dem Verkauf von iPhones, sondern auch mit Rekordzahlen von Macs und iPads. Im Kalenderjahr 2021 erwirtschaftete Apple in der Region Greater China (zu der auch Taiwan gehört) einen Umsatz von 72 Milliarden US-Dollar.

Apple macht gerne Geld. China ist ein riesiger Markt mit einer schnell wachsenden Mittelschicht, die Geld für Apple-Produkte ausgeben kann. Und so vollführen Tim Cook und Apple einen Spagat als eines der westlichen Unternehmen, das in China am wichtigsten ist.

Wenn etwas Schreckliches passieren würde und Apple auf all diese Einnahmen verzichten müsste, wären die Anleger sicher traurig. Aber es gibt andere Märkte. Apple würde weitermachen.

Das Rätsel der Lieferkette

Die eigentliche Gefahr eines Abbruchs der Beziehungen zwischen den USA und China geht von Apples enger Verflechtung mit chinesischen Fabriken aus, in denen die Produkte des Unternehmens hergestellt werden. Wie man so schön sagt: "In Kalifornien entworfen, in China zusammengebaut". Die überwiegende Mehrheit der Apple-Produkte wird in China hergestellt, und obwohl Ihr durchschnittliches iPhone Teile enthält, die in der ganzen Welt (einschließlich der USA) hergestellt werden, macht der leichte Zugang zu chinesischen Teileherstellern China zum perfekten Ort für Apple (und viele andere Unternehmen), um ihre Produkte zusammenzubauen.

Wenn China plötzlich keine Option mehr für Apple wäre, was die Herstellung anbelangt, wäre das wirklich schlecht für Apple. Selbst wenn das Unternehmen alle benötigten Teile anderswo beschaffen könnte, hat es noch nicht bewiesen, dass es in der Lage ist, die meisten seiner Produkte außerhalb Chinas herzustellen. (Das Unternehmen baut zwar einige wenige Produkte in anderen Ländern, aber diese werden häufig nur für die Verwendung im Land zusammengebaut, um die Einfuhrsteuern zu umgehen oder um den lokalen Politikern zu gefallen .)

Obwohl die Abhängigkeit von China ein klarer wunder Punkt ist, gibt es kaum Berichte darüber, dass Apple zusätzliche Produktionskapazitäten außerhalb des Landes aufbaut. Wenn Apple plant, seine Abhängigkeit von China zu verringern, würde das Unternehmen dies wahrscheinlich so ruhig wie möglich halten – denn China wäre zweifellos unglücklich über eine solche Presse.

Aber ich muss annehmen, dass die Führungskräfte von Apple dieses Thema sehr ernst nehmen. Es ist bei Weitem die größte Schwachstelle des Unternehmens.

(Und vergessen wir nicht, dass die Chips von Apple von TSMC, einem in Taiwan ansässigen Hersteller, produziert werden. Jede Militäraktion in Taiwan würde die Quelle von Apples Chips bedrohen, obwohl TSMC in neue Chipkapazitäten in Amerika investiert ).

China schätzt die Anwesenheit von Apple

Eine der Wahrheiten der modernen internationalen Beziehungen ist, dass es für die Nationen umso schwieriger ist, gegeneinander Krieg zu führen, je stärker sie voneinander abhängig sind. Das ist ein Grund, warum die russische Invasion in der Ukraine so schockierend ist – und ein Grund, warum sich Unternehmen und Länder darum bemühen, ihre Beziehungen zu Russland zu kappen.

Aber so wie Apple sich auf China verlassen hat, ist China in Wahrheit auf Apple und andere Unternehmen angewiesen. Die chinesischen Bürger wären sicherlich unglücklich, wenn sie keine Apple-Produkte mehr kaufen könnten. Die technologische Versorgungskette, zu der auch die Fabriken von Apple gehören, trägt dazu bei, Chinas Wirtschaft anzukurbeln.

Im Falle eines Bruchs könnte es für die Welt nicht so einfach sein, die Beziehungen zu China zu kappen, wie es bei Russland der Fall war – Russlands wirtschaftlicher Beitrag zur Welt besteht fast ausschließlich aus Öl und Gas. Apple könnte sich das mit Sicherheit nicht leisten.

So wie ich hoffe, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende ist (und die Ukraine eine unabhängige Demokratie bleibt), hoffe ich, dass es nie zu einem Konflikt mit China kommt, der zu einem ähnlichen Zusammenbruch der Beziehungen führt. Aber diese Woche erinnert uns daran, dass Apple extrem von einem einzigen Land abhängig ist, nicht nur in Bezug auf Geld, sondern auch auf die Produktion. Es wäre wahrscheinlich klug, wenn das Unternehmen in Zukunft nicht mehr nur auf ein Pferd setzt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.