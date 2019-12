Apple kürt Apps des Jahres 2019

Peter Müller

Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres präsentiert. "Sayonara Wild Hearts" ist der beste Titel für Apple Arcade.

Vergrößern Apps des Jahres © Apple

Apple stellt die besten Apps und Spiele des Jahres vor , für iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Für das iPhone ist das Spectre Kamera von Lux Optics, mit denen Aufnahmen mit langer Belichtungszeit möglich sind. iPad-App des Jahres ist die Notizbuchanwendung Flow von Moleskine, für den Mac hat Apple Affinity Publisher von Serif gekürt. Auch für das Apple TV gibt es eine App des Jahres: The Explorers von The Explorers Network, das mit eindrucksvollen Bildern eine Art Bestandsaufnahme der Erde und ihrer Ökosysteme liefert. Als den App-Trend 2019 machte Apple Anwendungen aus, die das Storytelling vereinfachen.

Die besten Spiele sind "Sky: Children of the Light" (iPhone), "Hyper Light Drifter" (iPad), "Gris" (Mac) und "Wonder Boy: The Dragons Trap" (Apple TV). Die Sonderkategorie "Aple Arcade Spiel des Jahres" ist das schon auf Apple Keynotes präsentierte "Sayonara Wild Hearts". Der Spieletrend 2019 steht unter dem Motto "Blockbuster neu erdacht".