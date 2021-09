Apple lädt zur iPhone-13-Keynote ein

Simon Lohmann

Endlich ist es offiziell: Apple lädt auf seiner Webseite offiziell zur lang ersehnten iPhone-13-Keynote ein.

Vergrößern Apple lädt zum Special-Event ein © Apple

Das lange Warten hat ein Ende: Apple hat auf seiner Webseite den Termin für das diesjährige Special-Event bekannt gegeben. Die iPhone 13 Keynote findet am Dienstag, den 14. September, um 10 Uhr Ortszeit statt. In Deutschland wird das zu einer Abend-Veranstaltung, die Keynote startet hierzulande um 19 Uhr. Auch das Special-Event rund um die neue iPhone-Generation findet wieder rein virtuell satt. Das Motto der iPhone-Präsentation lautet: "California streaming.". Damit gibt sich Apple wieder etwas mystisch, im letzten Jahr konnte man anhand des Mottos "Hi, Speed" (ein Verweis auf das neue 5G-Feature) deutlich mehr aus der Einladung herauslesen.

Apple announces September 14 ‘California Streaming’ event for iPhone 13 & more https://t.co/AnHIN06uWh pic.twitter.com/XWZqSHYaOi — AppleTrack (@appltrack) September 7, 2021

Unseren Live-Ticker zur Keynote können Sie hier verfolgen.



Auch wenn Apple mit dem Motto noch nicht allzu viel verrät, können wir sicher sein, dass am 14. September neben dem neuen iPhone 13 (Alle Infos & Gerüchte) auch die neue, etwas kantigere Apple Watch Series 7 (Alle Infos & Gerüchte) vorgestellt wird, auch wenn vor kurzem Meldungen bezüglich auftretender Produktionsprobleme die Runde machten.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Produkte, die Apple vorstellen könnte, mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel " Diese 5 Apple Produkte kommen im Herbst ".

Apple streamt seine Events seit Jahren auf unterschiedlichen Kanälen, die erste Anlaufstelle ist die Event-Webseite des Anbieters. Es lohnt sich auch, auf Youtube Ausschau zu halten, Apple streamt seine Keynotes seit einiger Jahren auch dort. Ansonsten beschreiben wir in unserem Ratgeber, auf welchen Geräten wo genau der aktuelle Live-Stream von Apple stattfindet .